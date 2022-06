Le 23 juin prochain, la Draft NBA 2022 aura lieu du côté du Barclays Center de Brooklyn, où chacune des franchises de la Grande Ligue tentera d’améliorer son roster en sélectionnant les bons prospects. Pour vous préparer au mieux à cet événement toujours très attendu, on a estimé utile de faire un focus tout particulier sur les dix équipes qui choisiront dans le Top 10, d’Orlando à Washington. On s’intéresse aujourd’hui aux Kings, qui se présentent cette année avec le pick #4. Quelles sont leurs options pour cette Draft ?

OPTION #1 : MISER SUR JADEN IVEY

Après une énième année sans participer aux Playoffs, les Kings abordent cette Draft avec la volonté de trouver la pièce qui manque pour enfin mettre fin à la malédiction la saison prochaine. Sactown veut construire un roster compétitif autour de De’Aaron Fox et Domantas Sabonis notamment. Et avec le quatrième choix, il y a moyen de récupérer un gros talent. Si le top 3 semble verrouillé avec Jabari Smith Jr., Chet Holmgren et Paolo Banchero, les Kings pourraient décider d’aller chercher le guard de Purdue Jaden Ivey. C’est l’occasion de récupérer un arrière explosif, qui possède des qualités athlétiques rares. En plus d’avoir de la dynamite dans les mollets, Ivey possède aussi un shoot à longue distance correct, qu’il va encore pouvoir développer au niveau supérieur. Il faudra néanmoins canaliser la pile électrique pour lui apprendre à mieux lire le jeu. Au final, si Ivey semble représenter le quatrième meilleur prospect de la Draft NBA 2022, on peut tout de même se demander si le fit va correspondre. Car avec la présence de De’Aaron Fox et Davion Mitchell, il y a déjà du monde sur le backcourt et Ivey a récemment indiqué qu’il n’était pas très chaud pour terminer à Sacramento…

OPTION #2 : SÉLECTIONNER UN AILIER TYPE KEEGAN MURRAY

En deuxième option, les Kings pourraient choisir de poursuivre la construction de leur équipe en renforçant un secteur de jeu qui fait encore défaut, le poste d’ailier. Avec déjà De’Aaron Fox et Domantas Sabonis, le cinq de Sacramento pourrait commencer à ressembler à quelque chose en ajoutant un jeune talent sur le frontcourt. Dans ce cas, Keegan Murray (Iowa) peut être le joueur dont les Kings ont besoin. Le joueur n’est pas vraiment flashy, la marge de progression est sûrement moins haute que pas mal de ses camarades de Draft, mais on sent que le gars peut contribuer dès son arrivée et dans plusieurs secteurs de jeu. Murray est un joueur complet : bon shooteur à 3-points (40% cette saison), bon athlète et présent au rebond, il est capable de faire les petites choses qui ne se voient pas forcément dans les stats. Un profil d’homme de l’ombre qui peut bien compéter le roster des Kings pour leur permettre de gagner en régularité et d’aller chercher plus de wins la saison prochaine.

OPTION #3 : UTILISER LE PICK POUR MONTER UN TRADE ET RÉCUPÉRER UN GROS JOUEUR

La dernière possibilité ressemble à l’option du désespoir pour les Kings. Alors qu’ils sont la risée de toute la Ligue pour leur incapacité à se qualifier en Playoffs depuis de longues années, les Californiens pourraient vouloir taper du poing sur la table en utilisant leur pick dans le but de récupérer un gros joueur. Un gars référencé, capable d’apporter son expérience et de faire passer un cap à cette équipe en comblant un manque. Par exemple ? L’option Jerami Grant des Pistons, qui est souvent évoquée par certains médias ricains, voire un Kyle Kuzma. Récupérer un joueur de ce calibre représenterait un step-up pour la franchise, mais pas de quoi en faire un contender la saison prochaine non plus. À voir si le management considère que cette option mérite d’être tentée.

Alors, on drafte en 4 ou on négocie pour aller chercher un gros joueur qui peut aider les Kings à retrouver les Playoffs dès l’année prochaine ? Pas mal d’options sont sur la table pour Sacramento. Mais ce qui est sûr, c’est que leur pick fait des envieux et que ça risque de négocier fort jusqu’au soir de la Draft.

