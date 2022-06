Depuis deux ans, Hugo Besson continue de marquer les esprits des fans de basket français grâce à son jeu flashy et ses highlights plus fous les uns que les autres. Après deux saisons au top de sa forme, le minot varois est enfin prêt pour rejoindre la Ligue dans laquelle depuis tout petit de jouer.

# SON PROFIL GROSSO MODO

Âge : 21 ans.

Position : Arrière scoreur

Équipe : New Zealand Breakers (NBL)

Taille : 194 centimètres , comme Austin Rivers.

Poids : 89 kilos , à deux kilos d’Austin Rivers.

Envergure : 196 centimètres

Statistiques 2021-22 : 13,9 points, 4 rebonds et 2,3 passes décisives pour 27,6 minutes de jeu sur la saison.

Comparaison : difficile à dire en plafond, Rodrigue Beaubois en plancher ? On reste patriote.

Prévision TrashTalk : 42ème place chez les Knicks, pas mal non ?

Hugo Besson naît à Angers mais grandit dans le Var, plus précisément dans la région de Toulon. Il commence le basket à l’ASPTT Toulon Basket mais s’envole très rapidement vers Antibes pour jouer en championnat de France, puis ensuite en championnat espoirs. Après une première saison à près de 5 points de moyenne, l’arrière rejoint l’Elan Châlon et double sa moyenne de points. Il y a un potentiel en Hugo Besson à développer, mais ce dernier commence à s’éclater en U21 et à côté cire le banc en pros. Le club de Jeep Elite à l’époque décide donc de le prêter au club de Saint-Quentin qui évolue en Pro B. Et là c’est l’explosion au grand jour. Avec 19,3 points de moyenne, il est élu meilleur jeune à l’unanimité et est même finaliste pour le titre de MVP de Pro B. Tous les clubs s’intéressent au phénomène Besson, mais lui n’a qu’un rêve : jouer en NBA. Après avoir refusé de belles offres en France et en Europe, comme celle de l’ASVEL, il rejoint finalement les New Zealand Breakers avec son compatriote Ousmane Dieng dans le cadre du “Next Star Program” de la ligue australienne. Pour cette saison en NBL, il finit deuxième meilleur marqueur des Breakers cette saison avec notamment de très belles perfs étalées au fil de la saison. Pour lui, le dépaysement a été très bon, même s’il n’a pas encore appris ce que voulait dire le signe de JUL aux Australiens.

The sharpshooter shooting up 2022 NBA Draft boards.@tomhersz caught up with @NZBreakers young gun Hugo Besson (@HugoBesson8) to talk about basketball as a family business, the NBA draft, three-point celebrations, #NBL22, and much more. Full story at: https://t.co/bauakOXNaE pic.twitter.com/OGJNvIuzeG — The NBL (@NBL) December 17, 2021

Hugo Besson est un scoreur né. Voilà, on est pas là pour passer par quatre chemins, on va perdre sinon, c’est un scoreur. Que ce soit sur du finish près du cercle, du tir mid-range ou du parking, le Frenchie peut être létal. Avec 30,6% de réussite derrière l’arc cette saison, cela montre bien qu’il ne faut pas le laisser seul plus d’une seconde sinon ça dégaine fort. Le varois est aussi capable de prendre chaud sur des courtes ou longues périodes : sur un match contre Perth, Hugo Besson met 14 points d’affilée. Quatorze. Ça fait beaucoup là non ? À côté de cela sur l’aspect offensif, l’arrière est un très bon playmaker et arrive à mettre ses coéquipiers dans de très bonnes situations de tir. Son QI basket est également très bon, il sait trouver les opportunités pour que ses amis Breakers le mettent également dans de bonnes conditions de tir.

Cependant, l’une des plus grosses interrogations qui planent autour du profil de Hugo est sur son physique. En Europe ou en Océanie, son manque de vitesse ne l’handicapait pas, mais en NBA, la donne va changer drastiquement. En défense, le Frenchie va clairement manquer de mobilité latérale. Le poste 2 a du mal à tenir ses un-contre-un, et il sera ciblé par les attaques adverses à cause de cela, c’est certain. Au niveau de la musculature, il faudra aussi passer par la case salle de musculation pour éviter de valser à chaque contact un peu trop fort. Enfin dans l’aspect offensif, on vous a parlé précédemment de ses coups de chaud tout à l’heure, mais même si cela ne rentre pas, le poste 2 ne va pas hésiter à prendre des tirs supplémentaires même s’ils sont très forcés. Avec ou sans lucidité apparente, sa sélection de tirs est parfois très mauvaise et pourrait bien énerver ses coéquipiers ouverts qui n’attendaient que le caviar du Français.

# ALORS SI ON RÉSUME…

Points forts :

Scoring

QI basket

Playmaking

Points faibles :

Physique

Défense

Sélection de tirs

DANS LES MOCKS DRAFTS, CA DIT QUOI ?

ESPN annonce Hugo Besson en 42ème position.

Bleacher Report annonce Hugo Besson en 52ème position.

The Athletic annonce Hugo Besson en 56ème position.

Draft Room annonce Hugo Besson en 51ème position.

Tankathon annonce Hugo Besson en 48ème position.

Malgré un très bon Combine, Hugo Besson voit pas mal de monde passer devant lui. Même s’il se voit dans l’obligation de passer un petit temps sur les parquets de G League pour obtenir une place convenable au sein d’un roster NBA, cela ne lui fait pas peur. Hugo doit encore se développer un peu, mais qu’il sera prêt, il pourra faire des ravages au sein de la Ligue.