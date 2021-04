Récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et les blowouts qui pleuvent comme des chocolat de Pâques

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Les Knicks qui gagnent de 44 points, le Jazz de 45 et les Blazers de 48. Heureusement que Joel Embiid et Karl-Anthony Towns se sont croisés, merci aussi aux Spurs, aux Pacers, aux Bucks et aux Kings de nous avoir tenu éveillés, et merci, surtout, à la NCAA pour ce merveilleux intermède.

Wizards-Mavericks : 87-109

Pistons-Knicks : 81-125

Heat-Cavs : 115-101

Sixers-Wolves : 122-113

Spurs-Pacers : 133-139

Jazz-Mavericks : 137-91

Blazers-Thunder : 133-85

Kings-Bucks : 128-129

– Ce qu’il fallait retenir

Luka Doncic n’a pas eu besoin de trop s’employer pour se défaire des Wizards, une bien belle équipe à un éternuement de viser la Lottery.

Julius Randle a eu besoin de douze minutes pour terminer les Pistons, et au final les Knicks ont désossé Detroit.

Killian Hayes a rejoué au basket, yeah.

On n’a absolument pas regardé le match entre le Heat et les Cavs, faut pas pousser non plus.

Joel Embiid était de retour cette nuit, et si les Sixers se sont logiquement imposé face aux Wolves, c’est plutôt Karl-Anthony Towns qui a fait la misère au pivot de Philly.

Match énorme entre les Spurs et les Pacers, des Pacers privés de Malcolm Brogdon et Domantas Sabonis mais qui s’en sont finalement tirés grâce à un gros match de Caris LeVert et à la circonférence testiculaire de T.J. McConnell. Si David Cozette avait commenté ce match ? Il aurait probablement demandé à T.J. de lui donner son slip.

Le Jazz a explosé le Magic, facile quand on rentre deux tirs à 3-points à chaque fois qu’on en tire un.

Le Thunder a mis du GPL dans son tank et les Blazers en ont profité. Bien vu Theo Maledon, qui a fait exprès de rater tous ses tirs pour laisser Portland gagner le match.

Les Kings ont failli braquer Milwaukee, mais en l’absence de Giannis Antetokounmpo c’est Jrue Holiday qui a rappelé à tout le monde qu’il était le meneur de jeu le plus sous-coté de toute la Ligue.

La finale NCAA opposera lundi soir Baylor à Gonzaga, et aux alentours de 5h08 la terre s’est arrêtée de tourner grâce à Jalen Suggs.

– Le Top Pick en TTFL : Karl-Anthony Towns

– Le Classement :

– Les rencontres de la nuit prochaine :

20h : Bulls-Nets

21h30 : Clippers-Lakers

0h : Celtics-Hornets

1h : Sixers-Grizzlies

1h30 : Hawks-Warriors

2h : Rockets-Pelicans

4h : Nuggets-Magic

Voilà pour le récap de cette jolie nuit, six heures de NBA et huit matchs condensés dans un papier que tu pourras lire avec ton café et tes croissants avant d’aller au boulot, petit veinard que tu es. Sur ce, il est l’heure d’aller récupérer un peu de sommeil, ou pas, alors… à très vite !