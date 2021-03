Récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et une nuit qui a surtout permis de se remettre de la trade deadline

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Damian Lillard une nouvelle fois roi du money time, les Knicks qui continuent de gagner, les Clippers qui gèrent leur back-to-back face aux Spurs, Danny Green qui jue un vilain tour à son ex, De’Aaron Fox qui se marre avec Nico Mannion, mais surtout une vingtaine de trades qui ont rythmé la soirée avant le début des matchs.

Heat-Blazers : 122-125

Knicks-Wizards : 106-102

Spurs-Clippers : 85-98

Lakers-Sixers : 101-109

Kings-Warriors : 141-119

– Ce qu’il fallait retenir

– Le Top Pick en TTFL : De’Aaron Fox

– Le Top 10 : Clique ICI, ou patiente un peu

– Le Classement :

– Les rencontres de la nuit prochaine :

0h : Pistons-Nets

0h30 : Raptors-Suns

0h30 : Bucks-Celtics

1h : Hornets-Heat

1h : Magic-Blazers

1h : Wolves-Rockets

1h : Pelicans-Nuggets

1h30 : Mavericks-Pacers

2h : Jazz-Grizzlies

3h : Warriors-Hawks

3h30 : Lakers-Cavs

Voilà pour votre récap de la nuit, six heures de NBA et quatre matchs condensés dans un papier que tu pourras lire avec ton café et tes croissants avant de passer un chouette vendredi. Sur ce, il est l’heure d’aller récupérer un peu de sommeil, ou pas, alors… à très vite !