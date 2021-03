NBA TRADE DEADLINE 2021 : LA REDIFF DU GROS LIVE !!!

C’était chaud, c’était plein de tension, et si la soirée d’hier ne rentrera pas dans les annales NBA on aura quand même frissoné durant deux bonnes heures avec une vingtaine de trades dont quelques folles annonces au buzzer. Par ici le replay !

Si vous voulez prendre le café et discuter NBA entre drogués de la balle orange, c’est par ici !

Des réactions en direct, l’alarme qui retentit à la moindre notification, un chat en feu et jusqu’à 22 000 fous furieux présents sur Twitch. La soirée de la NBA trade deadline 2021 a donc tenu toutes ses promesses. Le dossier Kyle Lowry, celui de Victor Oladipo, le grand ménage de printemps du Magic, les affaires entre les Raptors et les Blazers, l’upgrade sensible du roster des Bulls… tant de SMS du Woj tout au long de la soirée et qui auront rythmé la nôtre, une soirée que l’on vous propose donc de revivre dans les conditions du direct, comme si vous y étiez. Toujours un palier important à passer dans une saison,, en mode course à l’armement, et les 30 franchises NBA savent désormais comment se mettre en route pour cette fin de saison, à un Aldridge ou un Drummond près.

Nous ? On continue à transpirer parce que ça joue et ça ne s’arrête jamais, alors en attendant bon visionnage et si vous nous cherchez, vous savez où nous trouver.