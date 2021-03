Danny Green a récupéré sa bague, et il en a profité pour gifler les Lakers : 8/12 du parking, victoire des Sixers, oh le coquin

Soirée spéciale montagnes russes hier au Staples Center, et on parle bien ici… d’émotions. Un match de basket, évidemment, mais un offcourt riche en stories, qui débouche finalement sur une nouvelle victoire des Sixers, sur une nouvelle défaite des Lakers, forcément, et tout ça n’a jamais été aussi logique.

la boxscore toute mignonne, c’est par ici !

Un début de soirée entre larmes de joie et larmes tout court, puisque si le pregame sera l’occasion pour les Lakers d’honorer – enfin – ses champions 2020 Danny Green et Dwight Howard, tous deux du côté de Philly désormais, ce Lakers-Sixers était aussi l’occasion pour la franchise californienne d’honorer sa légende Elgin Baylor, décédée plus tôt dans la semaine à l’âge de 86 ans. Passé ce yoyo émotionnel il fallait tout de même jouer un match de basket, une affiche privée de ses trois meilleurs joueurs (Joel Embiid, LeBron James, Anthony Davis), mais une affiche tout de même entre la meilleure équipe de l’Est et une autre qui aspire à un back-to-back en fin de saison malgré les ennuis de la régulière. Un début de match placé sous le signe de la castagne, entre Montrezl Harrell et Dwight Howard, castagne de grands gamins entre les deux pivots sortant du banc, et castagne qui conduira finalement… à l’exclusion de Dwight après dix minutes de jeu, exclusion sévère mais qui prouve simplement que si les deux hommes ne sont probablement pas les plus grandes lumières de notre siècle, le chevelu intérieur des Lakers a une moyenne légèrement supérieur au triple DPOY.

A part ça ? Dennis Schroder tente de passer pour un franchise player, Kyle Kuzma allume parfois la lumière, et en face Ben Simmons envoie du sauciflard mais assure à la mène, Tobias Harris lâche une grosse entame mais sera plus discret par la suite, Danny Green commence son cirque et Mike Scott envoie la première brique d’un brelan incroyable, digne de nos plus grands shootaround du dimanche matin en sortie de bal. En deuxième mi-temps les Sixers haussent le ton en défense, le troisième quart est ainsi une abomination offensive de la part des hommes de Frank Vogel, et si Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope et surtout Montrezl Harrell tenteront un ultime retour en fin de match, c’est finalement… Danny Green, qui d’autre, qui se chargera de mettre le couvercle avec son huitième shoot de loin de la soirée, dans la plus pure tradition greenesque.

Victoire 109-101, la quatrième de suite et la dixième en onze matchs, pour des Sixers qui gardent le cap malgré l’absence de Joel Embiid. Plutôt de bonne augure pour le leader de l’Est, alors que les Lakers perdent ici leur quatrième match de suite depuis la blessure de LeBron James et se voient dans l’obligation d’enchainer les wins face à Cleveland et au Magic sur la fin de semaine, faute de quoi la glissade s’annoncera encore plus sérieuse que prévue…