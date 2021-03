NBA Top 10 du jour : Tyrese Haliburton a fait mordre la poussière à Damion Lee, de plus en plus insolents les jeunes de nos jours

Dans les transports, au taf, au fond de ton lit, le Top 10 concocté par le NBA a toujours la même saveur et on y rajoute même un peu d’épice parce qu’on aime bien. Au menu du jour ? Un peu de tout, mais surtout un Tyrese Haliburton qui a été méchant avec Damion Lee.

#10 : pour commencer, on a R.J. Barrett qui marche sur Isaac Bonga avant de servir Taj Gibson pour le « smash ».

#9 : réaliser un contre tout en gardant la balle dans les mains, c’est quelque chose de tout à fait possible pour Bam Adebayo.

#8 : Dwight Howard a fait un retour remarqué à Los Angeles. Grosse bâche sur Montrezl Harrell puis… expulsion dans la foulée. Du grand art.

#7 : De’Aaron Fox a joué contre les Warriors cette nuit. Ou plutôt avec les Warriors, car il s’est bien amusé.

#6 : on reste dans le même match, avec cette fois-ci le duo Tyrese Haliburton – Richaun Holmes.

#5 : vous aimez les alley-oops ? Direction Miami avec Max Strus qui met Precious Achiuwa sur orbite.

#4 : protecteur d’arceau d’un côté, destructeur d’arceau de l’autre. Bam Adebayo a tout fait aux Blazers cette nuit.

#3 : Tyrese Haliburton a littéralement fait danser Damion Lee, avec une grosse sanction derrière.

#2 : les Wizards ont encore perdu, mais au moins Russell Westbrook a claqué un dunk tout seul en contre-attaque. Bravo.

#1 : Derrick Jones Jr. s’est rappelé au bon souvenir de Miami. Dunk sur Duncan Robinson dans les dernières secondes du match, c’est ce qu’on appelle jouer un mauvais tour à son ex.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite.