Un géant Allemand dans le panthéon du basket américain, cela ne pouvait être que l’immense Dirk Nowitzki. Légende vivante des Mavericks de Dallas, le grand Dirk a été intronisé cette nuit au Hall of Fame de la NBA par Steve Nash et Jason Kidd.

21 saisons à Dallas. Une carrière sous le même blason et une longévité incroyable récompensée par un titre de champion NBA en 2011 (à 33 ans). Pas besoin de vous faire de dessin, Dirk Nowtizki est une foutue légende de ce jeu et le germano-texan n’a pas manqué de remercier toute la communauté des Mavs ainsi que les nombreux coéquipiers qu’il a vu se succéder au fil des années, notamment Jason Kidd :

Dirk shows love to teammate, friend, and @Hoophall presenter Jason Kidd 🧡

📺: The #23HoopClass Enshrinement is live on NBA TV pic.twitter.com/9T86Yjr1a4

Dirk était aussi et surtout un incroyable compétiteur qui n’a jamais baissé les bras mais qui a souvent buté face aux équipes composées d’autres membres de sa cuvée (Tony Parker, Pau Gasol, Dwyane Wade…) et au moment de revenir sur son immense épopée texane, il n’a pas oublié de les mentionner :

“Pau, Tony, DWade, I didn’t always like you guys… but there was always some appreciation of your guys’ greatness.”

Dirk on the #23HoopClass 🗣️

📺: The #23HoopClass Enshrinement is live on NBA TV pic.twitter.com/RPpmihkeqy

Une classe inégalable et un morceau d’Allemagne définitivement accrochée au sommet de la plus Grande Ligue de basketball du monde. Difficile de faire mieux.