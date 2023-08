Entraîneur principal des Spurs depuis 1996, Gregg Popovich a été intronisé au panthéon des légendes du basketball cette nuit. Aussi passionné que génial, le coach est revenu sur ses innombrables années à la tête de la franchise texane avec laquelle il a remporté 5 fois le titre de champion NBA.

Aux côtés de son big 3 : Tony Parker, Manu Ginobili et Tim Duncan, Gregg Popovich a prononcé son discours d’intronisation au panthéon du basketball américain, le faisant rentrer définitivement dans la légende du basket. Coach intraitable, dur au mal et particulièrement volcanique sur le banc de touche, Popovich est revenu sur des moments forts de sa carrière, notamment sur l’arrivée d’un certain… Manu Ginobili dans son équipe :

“Pop, I am Manu, this is what I do.”

This Coach Pop and Manu Ginobili story 😂

Particulièrement ému, Coach Pop a tenu a remercié particulièrement sa famille ainsi que toute la ville de San Antonio pour cet accomplissement :

Coach Pop on his family 🧡

Mais la morale du discours de ce grand homme apparaît comme tout bon récit à la fin. Coach Pop rappelle que n’importe quelle victoire, n’importe quelle défaite n’effacera ou ne remplacera jamais les liens tissés pendant ces épopéés :

“All those wins and losses fade away, but those relationships stick with you forever.”

– @Hoophall inductee, Gregg Popovich

Un monstre sacré, élevé au sommet de légende, si tant est qu’il fallait encore le prouver. Profondément humain, profondément Popovich. Un grand moment.