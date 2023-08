Becky Hammon est devenue cette nuit une membre du Hall of Fame de la NBA. Première femme assistante coach aux Spurs, puis première femme à coacher en NBA, Becky Hammon est une pionnière. Bien décidée à paver la voie à d’autres femmes, elle a profité de cette cérémonie pour rendre hommage à Gregg Popovich et pour continuer à faire encore davantage de place aux femmes dans le sport.

Sacré moment que l’intronisation de Becky Hammon au Hall of Fame de la NBA. Le symbole est fort, autant que les mots prononcés par la principale intéressée au moment de monter sur l’estrade pour s’exprimer. Une pionnière, qui milite pour davantage de femmes dans le sport et dans la NBA. Une légende du Texas elle aussi… avec un maillot retiré en WNBA du côté des Stars de San Antonio et le ‘titre’ de première femme assistante coach de l’histoire et première coache de l’histoire en NBA. Becky Hammon n’a pas manqué de remercier son mentor, lui aussi intronisé au Panthéon, Gregg Popovich dans un vibrant hommage :

La lutte est perpétuelle pour faire de l’égalité hommes-femmes dans le sport une réalité et Becky Hammon en est une magnifique représentante. Convaincue et convaincante, l’investissement dans le sport pour les femmes est pour elle un impératif :

Encore une légende célébrée hier soir du côté de Springfield qui par son envergure et son aura, a particulièrement touché la pléiade de légendes assise devant elle.