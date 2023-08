Vidéo : le discours de Tony Parker au Hall of Fame

Hall of Fame NBA

Hall of Fame NBA

Il est rentré cette nuit au sommet du basket. Dans son histoire à tout jamais. En représentant la France, les Spurs. Tony Parker est désormais un Hall of Famer, et a eu droit au classique discours d’introduction. Accompagné par Manu Ginobili et Tim Duncan, ses coéquipiers de toujours. Revivons ensemble ce petit moment de bonheur au coeur de l’été

La famille, une petite larme. Sa relation avec Tim Duncan, des rires. Un passage profond sur l’amitié avec Thierry Henry. Bref, un condensé de vie. Sans doute trop rapide, mais qui résume bien comment Tony Parker s’en est sorti en NBA, jusqu’à en devenir un membre que l’on oubliera pas. Et un tel discours, ça s’écoute, se visionne encore et encore… comme pour se souvenir que l’architecte d’une belle carrière est un français, qui n’avait pas forcément tous les atouts dans son jeu.