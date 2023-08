Hall of Fame NBA

Hall of Fame NBA

Dwyane Wade est un membre du Hall Of Fame. La légende du Heat, trois fois titrée, est entrée aux côtés des plus grands cette nuit après avoir été intronisé par Monsieur Allen Iverson. Moment fort en émotion, notamment quand Flash rend hommage à son père présent dans la salle. Retour sur le discours d D-Wade cette nuit.

Dwyane Wade l’a fait. Flash est officiellement un membre du Hall Of Fame de la NBA. Le n°3 historique du Heat de Miami est entré dans la postérité. Le moment est légendaire, tout autant que l’arrivée sur scène de D-Wade sous les “Let’s Go Heat” :

La montée des marches de Dwyane Wade…

Allen Iverson pour le présenter…

Les chants « LET’S GO HEAT »…

❤️pic.twitter.com/z6vVoCBEhB

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 13, 2023

Champion NBA en 2006 puis 2012 et 2013 (avec les Heatles), Dwyane Wade a passé 17 saisons en NBA dont 15 sous la tunique floridienne. Devant sa famille et ses amis, le bonhomme n’a pas manqué de remercier tout ce petit monde dans un discours rempli de fierté et de pudeur.

Flash, comme à son habitude, n’a pas manqué sa sortie en faisant monter son père sur la scène pour boucler la fin de sa carrière sportive avec celui qui lui a permis d’en être là aujourd’hui. Tout simplement magnifique.

Extraordinaire.

Un moment extraordinaire entre Dwyane Wade et son père.

❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/KLgQhSNgx7

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 13, 2023

Flash a rejoint le sommet de la NBA en entrant au Hall Of Fame cette nuit, récompensant une carrière et une destinée hors du commun.