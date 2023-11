Zach LaVine et OG Anunoby dans le viseur des Sixers ?

Après le transfert de James Harden, les Sixers doivent désormais chercher à se renforcer pour rester compétitif à l’Est et surtout envoyer un bon signal à son MVP en titre, Joel Embiid. Dans le viseur, selon Sport Illustrated ? Zach LaVine et OG Anunoby. Deux renforts extérieurs pour apporter du scoring… ou de la défense.

Les Sixers ne veulent pas que le transfert de James Harden fasse baisser le niveau de dangerosité sportive de leur groupe. Et pour cela, rien de mieux que de chercher des profils capables non pas de compenser la perte, mais de faire progresser le niveau global. Ainsi, ce sont deux joueurs qui se détachent en termes de recherches, selon les rumeurs rapportées par Chris Mannix.

Premièrement, un extérieur capable d’apporter du scoring. Zach LaVine, arrière des Bulls, est l’option privilégiée. Pour autant, cela pourrait entraver un peu le jeu de Tyrese Maxey sur la ligne extérieure. Très en forme depuis le début de saison, Maxey incarne la culture Sixers et surtout le futur de l’équipe. Créer un embouteillage en termes d’apport de points serait non seulement contre productif dans le jeu, mais également dans le relationnel de l’équipe. Toutefois, LaVine reste un superbe attaquant et la piste ne doit pas être négligée, d’autant plus que la situation sportive compliquée à Chicago pourrait faciliter une sortie contre des choix de Draft et quelques joueurs.

Some of the early chatter on names to watch with Philadelphia: Zach LaVine and OG Anunoby. LaVine is the kind of scorer/ball handler the Sixers could use. Anunoby is the versatile defender Philly needs against Boston/MIL in the playoffs.

— Chris Mannix (@SIChrisMannix) October 31, 2023

OG Anunoby est le second profil mentionné par Sport Illustrated. Un joueur à portée bien plus défensive et qui correspondrait bien mieux à ce que les Sixers recherchent, à savoir un défenseur extérieur de premier plan capable de museler une star évoluant au large. Face à des Bucks et des Celtics qui comptent énormément sur des joueurs de ce style, un Anunoby serait un véritable atout. En attaque, pas de problème d’égo car il ne sera pas autant sollicité qu’en défense. À noter la proximité possible entre Nick Nurse et OG, puisque le coach des Sixers s’est occupé de l’ailier à Toronto depuis sa Draft en 2017. Le transfert sera en revanche plus compliqué, à moins que Toronto ne dynamite son équipe à l’hiver et cherche également à récupérer des tours de Draft.

Source : Chris Mannix, Sport Illustrated via Bleacher Report