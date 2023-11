Le 1er novembre 1946, le premier match de l’histoire de la NBA se tenait… à Toronto

En 1946, la NBA – alors BAA, Basketball Association of America – tient son premier match… au Canada, à Toronto. Le début d’une relation spéciale entre le pays et le basket. En direct du Maple Leaf Gardens, l’ancêtre de la plus grande ligue de basket au monde voyait Huskies et Knicks s’affronter devant – déjà – plusieurs milliers de personnes.

L’ébullition à Toronto, le 1er novembre 1946. Plus de 12 000 places dans le Maple Leaf Gardens, la salle qui sert de terrain aux Huskies, équipe participante à la première saison de l’histoire de la BAA. Cette Basketball Association of America, justement, donnera naissance à la NBA quelques années plus tard, mais la Grande Ligue reconnaît aujourd’hui ce match comme le premier match officiel de son histoire.

À l’époque, la BAA possède un argument choc pour attirer les foules : jouer dans de grandes enceintes alors réservées aux sports majeurs de l’époque, à savoir le hockey au Canada. Pendant que les ligues concurrentes tiennent leurs matchs dans des gymnases et des salles de petite taille, proposer des rencontres dans d’aussi prestigieux endroits est un argument marketing diablement efficace.

Pour remplir la salle, les organisateurs font venir les Knicks de New York. De quoi créer une certaine effervescence, car New York est regardée comme LA ville des États-Unis par excellence. Des milliers d’affiches collées en ville plus tard, c’est donc devant 7090 personnes que se joue la première rencontre de l’histoire de la BAA. Pour la petite histoire, l’entrée est gratuite pour toute personne plus grande que George Nostrand, c’est à dire plus grande que 2,08 mètres. Assez restrictif mais assez spectaculaire pour que les foules de l’époque se déplacent en nombre. Les places étaient vendues de 0,75 à 2,5$ de l’époque par personne, soit de 12 à 40 dollars aujourd’hui.

Et ce match, d’ailleurs ? Et bien… les Huskies de Toronto ont perdu. De deux petits points, 66-68. Le récit retiendra qu’un certain Ossie Schectman sera le premier marqueur de l’histoire de la compétition. Une compétition qui n’était pas, vraiment pas aussi spectaculaire qu’aujourd’hui et encore plongée dans le racisme et la ségrégation, puisque les afro-américains étaient bannis. Deux équipes entièrement blanches, pas de ligne à trois-points, pas de dunks et une raquette qui ressemble à une ampoule. Un match qui pourtant préfigurait une histoire immensément riche… mais sans Huskies. La franchise sera arrêtée au bout de la première saison et laissera le Canada loin de la NBA jusqu’en 1995 et la création de deux franchises à Toronto et Vancouver.

