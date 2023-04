Ce soir à 19h, dans le mythique Madison Square Garden de New York, l’une des plus grandes rivalités de l’histoire de la NBA va reprendre ses droits avec le Game 1 entre les Knicks et le Heat. Ces deux franchises se sont affrontées à cinq reprises en Playoffs, dont quatre fois de suite entre 1997 et 2000. Basket rugueux, scénarios de folie, affrontements entre All-Stars et même grosses bagarres, la rivalité New York – Miami a laissé de très grands souvenirs sur lesquels on devait revenir.

L’homme à la base de la rivalité : Pat Riley

Avant même que les deux équipes se rencontrent pour la première fois sur la grande scène des Playoffs en 1997, une certaine animosité existe entre les Knicks et le Heat. Et pour cause, deux années auparavant, le légendaire Pat Riley (ancien coach des Lakers version Showtime qui ont dominé les années 1980 avec cinq titres de champion) quitte la Grosse Pomme après quatre saisons sur le banc new-yorkais et une participation en Finales NBA. Un départ brutal, annoncé par Riley aux Knicks via… un simple fax. Les raisons de ce départ ? De grosses tensions entre Patoche et les dirigeants de New York au moment de la négociation de son prochain contrat. La franchise de Big Apple lui offre un joli pactole (jusqu’à 25 millions de dollars sur cinq ans) mais refuse de céder aux autres demandes de Riley, qui veut un contrôle total sur les opérations basket et même des parts dans la franchise.

Contrairement aux Knicks, une équipe est prête à donner les pleins pouvoirs à Pat Riley : le Miami Heat du propriétaire Micky Arison, qui cherche à se faire une place dans le paysage de la Conférence Est sept ans après sa création. L’ancien coach de New York rejoint ainsi le soleil de la Floride pour devenir à la fois entraîneur et président du Heat, avec un contrat record avoisinant les 40 millions de dollars sur cinq ans. Vexés par la tournure des événements, les Knicks ne restent pas les bras croisés, eux qui alertent les bureaux de la NBA en accusant le Heat d’avoir négocié avec Riley alors qu’il était toujours sous contrat avec New York. Des accusations de tampering qui mettent de l’huile sur le feu, mais qui permettent finalement à New York de récupérer un premier tour à la Draft 1996 ainsi qu’une compensation financière d’un million de dollars.

Les bases de la rivalité sont posées.

1/2 finale de conférence 1997

Deux ans après l’arrivée de Pat Riley à Miami, le Heat et les Knicks se retrouvent pour la première fois en Playoffs, au stade des demi-finales de Conférence Est. L’équipe floridienne est alors portée par son duo de All-Stars Tim Hardaway – Alonzo Mourning, qui a permis au Heat de réaliser la meilleure saison régulière de son histoire (61 victoires). Côté Knicks, le pivot All-NBA Pat Ewing tient la baraque, tout en étant accompagné par de vrais lieutenants comme Allan Houston, John Starks, ou encore Larry Johnson et Charles Oakley.

La série est hyper rugueuse, avec deux équipes défensives et très physiques qui ne font aucun cadeau à leur adversaire. C’est ce style de basket que Riley avait implanté à New York durant la première partie des années 1990, et qu’il a importé à Miami durant la deuxième. Résultat, on a droit à une véritable guerre de tranchées où il faut se battre pour chaque panier. À ce petit jeu-là, ce sont d’abord les Knicks de Jeff Van Gundy (ancien assistant de Riley à New York) qui dominent, eux qui prennent un avantage de 3-1 dans la série. Et puis tout bascule.

Redemption for 1997 Knicks vs Heat Pat Riley the goddamn mole rat he is sends out his goon P.J. Brown who slams Charlie Ward on the ground fight occurs and Knicks lost a 3-1 lead to the heat Pat Riley will pay it back in blood 90s Knick fans we got you#newyorkforever pic.twitter.com/TpILdO0pv7 — State from Harlem (@bmorelikestate) April 25, 2023

Dans les derniers instants du Game 5, dominé par Miami, P.J. Brown (Heat) et Charlie Ward (Knicks) s’accrochent après un lancer-franc, le premier retournant littéralement le second. Une véritable baston éclate au milieu des photographes. Les sanctions de la NBA ne tardent pas à tomber : deux matchs de suspension pour Brown, un pour Ward. Gros problème pour les Knicks : plusieurs joueurs ont quitté le banc durant la bagarre, ce qui provoque une suspension automatique d’un match. Parmi eux ? Ewing, Houston, Starks et Johnson. Les deux premiers rateront le Game 6, les deux derniers le Game 7 si la série se prolonge.

New York ne s’en remettra jamais. Le Heat remporte le Game 6 au Madison Square Garden, avant de gagner la série lors de la manche décisive sous l’impulsion d’un grand Tim Hardaway (38 points, 7 passes, 5 interceptions, 6 tirs primés).

Premier tour 1998

L’affrontement de 1997 sera marqué pour toujours par cette bagarre qui a fait basculer le scénario de la série. Mais en 1998, c’est une autre baston qui va déterminer l’issue de la confrontation entre le Heat et les Knicks.

La scène se passe à la fin du Game 4, au Madison Square Garden de New York. Le Heat, qui a terminé la saison régulière à la deuxième place de l’Est, mène logiquement 2-1 face à des Knicks privés de Pat Ewing (blessé). Sachant que le premier tour des Playoffs se joue à l’époque au meilleur des cinq matchs, Miami n’a besoin que d’une victoire supplémentaire pour remporter la série. Mais les Knicks, obligés de gagner le Game 4 pour rester en vie, s’accrochent et sont sur le point de s’imposer dans la quatrième manche après une belle partition collective. C’est alors que Larry Johnson et Alonzo Mourning se transforment en (mauvais) boxeurs.

Heat-Knicks. Sunday’s Game 1 will be 25 years to the day for Jeff Van Gundy, Alonzo Mourning and the brawl: pic.twitter.com/YNFS3xVqTs — Evan Abrams (@EvanHAbrams) April 27, 2023

Une bagarre éclate dans les dernières secondes, ce qui rappelle immédiatement des souvenirs de l’année précédente. La scène devient carrément lunaire quand l’entraîneur des Knicks Jeff Van Gundy s’incruste dans la baston pour s’accrocher à la jambe d’Alonzo Mourning. WHAT THE F*CK ?!! Cet épisode s’avère être un vrai tournant. Parce que cette fois-ci, contrairement à 1997, les sanctions de la NBA ne favorisent pas le Heat. Certes, Mourning et Larry Johnson sont tous les deux suspendus pour le Game 5 décisif à Miami. Certes, Johnson réalise une belle série en l’absence d’Ewing. Mais Alonzo est alors la pièce centrale du Heat, un pivot All-Star qui tourne à 20 points – 10 rebonds – 2 contres de moyenne. Autant dire que son absence peut peser très lourd.

Et c’est exactement ce qu’il va se passer. Dans la cinquième manche en Floride, le Heat ne voit pas vraiment le jour sans Mourning. New York domine du début à la fin sous l’impulsion des performances d’Allan Houston, Charles Oakley et John Starks, et finit par s’imposer 98-81 pour remporter la série 3-2. Une belle revanche pour les Knicks.

Premier tour 1999

Jamais deux sans trois. En 1999, le Heat et les Knicks se retrouvent pour la troisième année consécutive en Playoffs, mais dans une configuration un peu particulière. Car si on est sur un affrontement #1 vs #8, seulement six victoires séparent les deux équipes en saison régulière, régulière raccourcie pour cause de lockout. La série s’annonce donc plus serrée que prévu.

Cette fois-ci, l’image marquante de la série n’est pas une bagarre, mais un shoot qui donne probablement encore des cauchemars aux fans de Miami.

Nous sommes dans les derniers instants du Game 5 de la série. Comme en 1998, la série est à égalité 2-2 avec la cinquième manche qui décidera du vainqueur, à Miami. Le score ? 77-76 pour le Heat avec 4,5 secondes à l’horloge. La possession ? Pour les Knicks. Charlie Ward est à la remise en jeu et trouve Allan Houston. Ce dernier, défendu par Dan Majerle, voit une ouverture vers la raquette et décide de s’y engouffrer. L’arrière de New York lâche alors un floater au niveau de la ligne des lancers-francs, et la balle rebondit sur l’arceau… avant de retomber dans le panier. Tout ça sous les yeux du Défenseur de l’Année Alonzo Mourning, impuissant.

Assistant Tom Thibodeau & reserve Rick Brunson react to Allan Houston’s last-second, game-winning, series-winning shot in Miami that toppled the #1 seeded Heat on the Knicks’ way to the Finals. 23 years ago today. pic.twitter.com/EeCqbkGOYq — New York Basketball (@NBA_NewYork) May 16, 2022

Le Heat est K.O. debout. Avec seulement 0,8 seconde au chrono, Miami ne peut plus revenir. Les hommes de Pat Riley sont une nouvelle fois éliminés par les Knicks dans une manche décisive à la maison, voyant ainsi les rêves de Finales NBA s’envoler brutalement. Pire encore, c’est New York, malgré son statut de #8, qui va remporter la Conférence Est cette saison-là…

1/2 finale de conférence 2000

Une série entre New York et Miami, qui se joue sur un match décisif et une ultime possession, voici également le scénario de la demi-finale de conférence en 2000. La seule chose qui change, c’est le lieu du crime. Exit la vieille Miami Arena, bienvenue à la toute nouvelle American Airlines Arena.

C’est dans la salle flambant neuve du Heat que se déroule le Game 7 de la série. Une série dans laquelle aucune des deux équipes n’a réussi à remporter deux matchs d’affilée, et où tous les matchs se sont disputés en moins de dix points jusqu’ici. Sur l’ensemble des six premières rencontres, seulement cinq points séparent Miami (480) de New York (485). Le Game 3 a été marqué par un game-winner du joueur de Miami Anthony Carter, tandis que le Game 6 a basculé en faveur des Knicks grâce à des lancers-francs décisifs d’Allan Houston. Bref, impossible de faire plus serré !

C’est donc en toute logique que le septième match (et donc la série) se décide dans les ultimes instants du match. Les deux dernières minutes de la rencontre sont électriques : alors que New York mène 81-79, Tim Hardaway – pourtant sur le déclin – plante un énorme 3-points pour permettre à Miami de passer devant. Mais la réponse des Knicks ne se fait pas attendre. Suite à un temps-mort, Larry Johnson sert Pat Ewing au poste bas, et c’est alors qu’Alonzo Mourning tente de passer devant pour réaliser l’interception. Il se rate, ce qui ouvre le chemin du panier à Ewing qui conclut avec un dunk. Le tournant.

#Knicks C Patrick Ewing dunks against #Heat C Alonzo Mourning during Game 7 of 2nd Round in 2000 #NBAPlayoffs. #NBA pic.twitter.com/Wl3tTJUPEC — Retro Sports (@RetroSports411) May 15, 2016

+1 New York, le Heat doit absolument marquer pour éviter une nouvelle grosse déception face aux Knicks. Mais le ballon ne trouvera plus jamais le chemin du panier. Jamal Mashburn, Tim Hardaway, Clarence Weatherspoon (who ?!), ils ratent tous le potentiel game-winner, et au final c’est la tête brûlée des Knicks Latrell Sprewell qui récupère le ballon pour prendre un temps-mort à deux secondes de la fin. C’en est fini pour Miami. Encore.

Premier tour 2012

Douze ans après leur dernier affrontement, le Heat et les Knicks se retrouvent au premier tour des Playoffs 2012. Les principaux acteurs ont évidemment changé par rapport à 2000 : Miami est porté par son Big Three Dwyane Wade – LeBron James – Chris Bosh, coaché par le protégé de Pat Riley, Erik Spoelstra. Les Knicks de l’entraîneur Mike Woodson sont eux guidés par le duo Carmelo Anthony – Amar’e Stoudemire, accompagné par notre Gérard national mais privé de Jeremy Lin, blessé quelques mois après la fameuse Linsanity qui a enflammé la NBA.

Largement favoris, les Heatles de Miami ne perdent pas de temps pour montrer aux Knicks qu’ils n’évoluent pas dans la même catégorie. Le Game 1 ? Une leçon de basket, avec une victoire de 33 points pour le Heat derrière un LeBron en mission. Si l’intensité de la série n’atteint pas les affrontements des années 1990, les deux équipes se rendent tout de même les coups, et Stoudemire est d’ailleurs tellement frustré qu’il frappe dans un extincteur après une nouvelle défaite au Game 2 à Miami.

Privés d’Amar’e (blessé à la main après son pétage de plomb) au troisième match, les Knicks s’inclinent largement, mais sauvent tout de même l’honneur dans le Game 4 en décrochant – sous l’impulsion de Melo (41 points) – la première victoire de New York en Playoffs depuis… 2001. Les Heatles concluront finalement la série devant leur public de Miami, avant d’aller jusqu’au titre NBA.