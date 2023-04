En attendant le Game 1 entre les Knicks et le Heat ce soir, rien de mieux que de se faire quelques flashbacks de cette rivalité légendaire. Après l’épisode Jeff Van Gundy – Alonzo Mourning, place à celui où Amar’e Stoudemire s’est blessé en frappant un extincteur après une défaite de New York à Miami. Sacrée histoire !

En 2012, affronter le Big Three de Miami – composé de LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh – peut être frustrant, très frustrant.

Les Knicks de Carmelo Anthony et Amar’e Stoudemire en font l’amère expérience au premier tour des Playoffs cette année-là. Le Game 1 de la série ? Défaite de 33 points pour New York, complètement dominé par la défense floridienne et un LeBron James en mission (23 points rien qu’en première mi-temps) pour aller chercher son premier titre NBA. Dans le Game 2, le match est plus serré mais le résultat est le même : victoire de Miami 104-94 pour prendre un avantage confortable de 2-0 dans la série. Après la rencontre, dans les couloirs de l’American Airlines Arena, Stoudemire craque.

L’intérieur All-Star de New York, qui connaît un début de série compliqué (seulement 13,5 points et 6 rebonds de moyenne, avec à peine 8 tirs tentés par match), croise un extincteur et voit rouge : il met un coup-de-poing dans la protection en verre qui entoure l’appareil anti-incendie. Comme vous pouvez l’imaginer, cela ne fait pas du bien à sa main gauche. Il souffre d’une grosse entaille et a besoin de plusieurs points de suture. Résultat, Amar’e est forfait pour le Game 3 de la série…

Amar’e Stoudemire once missed a playoff game after punching a fire extinguisher. Here’s everything you need to know about this low point in Knicks history and the aftermath that followed: pic.twitter.com/pVxp5sBVux — Kicks (@kicks) December 13, 2022

“Je suis tellement en colère envers moi-même. Je veux m’excuser auprès des fans et mon équipe, je ne suis pas fier de mes actes. On a tous fait des choses par frustration qu’on regrette ensuite. Cela nous rend humains. Mauvais timing de mon côté. Je suis désolé.”

Les mots d’Amar’e Stoudemire, bien que sincères, n’arrangent pas la situation des Knicks.

Sans leur intérieur, les New-Yorkais s’inclinent lourdement dans le troisième match (87-70) au Madison Square Garden. Celui qu’on surnomme STAT va faire un gros retour dans le Game 4 – 20 points et 10 rebonds malgré son bobo à la main – pour aider les Knicks de Melo (41 points) à prendre au moins un match, mais le Heat va ensuite conclure la série sans problème à la maison. Dans le Game 5, Stoudemire quittera le terrain pour six fautes après 32 minutes, avant de se faire charrier par le speaker de Miami.

“Amar’e Stoudemire s’est fait éteindre”, déclare-t-il avec humour.

La lose totale.