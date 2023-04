Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 30 avril, la NBA nous propose une soirée composée de deux rencontres en primetime (ou presque) sur le fuseau horaire de Châteauroux, à 19h et 21h30. Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

19h : Knicks (1,52) – Heat (2,60)

Knicks (1,52) – Heat (2,60) 21h30 : Kings (1,85) – Warriors (2,00)

LE PARI QU’ON SENT BIEN

Les Warriors s’imposent chez les Kings (2,00) : ce dimanche, c’est jour de Game 7 ! Golden State, champion en titre, se déplace dans la salle bouillante de Sacramento pour un match décisif qui s’annonce immense. Malgré leur grosse contre-performance du Game 6 et leurs difficultés à l’extérieur cette saison, on a envie de mettre une pièce sur les Warriors, qui possèdent une cote intéressante (2,00). Plus expérimentés, possédant l’ADN du champion et surtout Stephen Curry, les Dubs savent comment aborder ce genre de match ultra important, alors que le groupe actuel des Kings connaît seulement sa première expérience en Playoffs. De plus, même s’ils seront soutenus par leur public, les hommes de Mike Brown pourraient ressentir la pression qui accompagne l’équipe jouant à domicile, sans compter que De’Aaron Fox joue toujours avec une blessure au doigt. Autant d’éléments qui peuvent faire pencher la balance en faveur de Golden State.

LE COMBINÉ À TENTER

Les Knicks battent le Heat + Stephen Curry termine meilleur marqueur de Kings – Warriors (2,36) : pour le petit combiné du jour, on mise sur les Knicks et Stephen Curry. New York évoluera à domicile ce soir et malgré l’incertitude autour de Julius Randle (et Quentin Grimes), on voit bien la bande de Jalen Brunson prendre l’avantage dans la série. C’est profond, c’est solide, ça défend, et avec le soutien du public du Madison Square Garden, ça va passer malgré la présence de Jimmy Butler en face. Quant à Curry, on compte sur lui pour terminer meilleur marqueur du Game 7 opposant Sacramento à Golden State. Le décor est planté pour qu’il nous sorte une perf all-time afin de climatiser la salle des Kings. Pour info, Curry a fini top scoreur dans quatre des six premiers matchs de la série, et il n’y a pas de raison que ça change ce soir, surtout si le meneur star des Kings De’Aaron Fox n’est pas à 100%.

UNE PETITE FOLIE POUR FINIR ?

Jimmy Butler termine avec 25 points ou +, 5 rebonds ou +, 7 passes ou + (3,80) : Jimmy Butler est sur une autre planète depuis le début des Playoffs, alors pourquoi pas tenter une petite folie avec la star du Heat ? 25 points – 5 rebonds – 7 passes minimum pour Jimmy lors du Game 1 à New York, une performance qui est dans ses cordes.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

