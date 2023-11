Hier, Adrian Wojnarowski a lâché une de ses célèbres bombes : James Harden a été transféré aux Clippers contre Nicolas Batum, Marcus Morris, KJ Martin et des tours de Draft. Selon les bookmakers de Las Vegas, ce transfert fait désormais de l’équipe de Los Angeles le cinquième favori au titre NBA, le 3e à l’Ouest.

Leur cote a baissé de moitié. Voilà l’effet James Harden sur le monde des paris sportifs. Les bookmakers de Las Vegas ont mis à jour leurs vision du prochain champion et les Clippers ont vu leurs chances de titre progresser considérablement avec l’arrivée du Barbu en Californie.

Following the trade for 10-time All-Star James Harden, the Los Angeles Clippers now have the fifth-best NBA Finals odds, per @FDSportsbook: pic.twitter.com/Hi5x3Asd5P

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 31, 2023

Les favoris de la saison restent les Celtics puis les Bucks pour l’Est, et les Suns à l’Ouest. Toutefois, les Clippers sont passés devant les Warriors et surtout les Lakers, faisant d’eux l’équipe favorite en Californie. Avec un niveau de compétition si relevé, cette hausse est donc significative. Attention tout de même : si leurs chances de titre ont doublé selon les bookmakers, elles restent cinq fois moins élevées que celles des Celtics. De quoi donner un ordre d’idée sur le niveau des Voiliers, bien que le sport reste – heureusement – une science inexacte.

Chez ESPN, qui évalue aussi les chances pour chaque équipe d’atteindre certains objectifs, les Clippers sont désormais les favoris pour rejoindre les Finales NBA. Ces évaluations prennent notamment en compte les blessures et l’historique des équipes, voilà donc pourquoi les Suns peuvent être placés derrière.

According to ESPN Analytics, the Clippers chances to win the NBA title jumped from 8% to 12%.

They now have a 22% chance to reach the NBA Finals, highest among Western Conference teams. pic.twitter.com/MKLquGHDlp

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) October 31, 2023

Derrière, les Nuggets, les Warriors et les Lakers sont en embuscade. Si d’aventure, vous vous demanderiez où sont les Suns, la réponse est en huitième place de la Conférence derrière les Wolves, les Mavs et les Kings. Si l’on réunit les deux conférences, c’est toujours Boston qui a le plus de chance de remporter le titre selon le média américain, juste devant Milwaukee. Les Clippers apparaissent en troisième position de ce classement. Les avis sont donc multiples et il faut prendre le tout avec des pincettes. On ne dira pas que l’on est pas d’accord avec ce classement, on dira juste que selon ESPN, Atlanta et Brooklyn ont plus de chance de remporter le titre que Phoenix. Voilà, on vous laisse en juger par vous même.

Source texte : ESPN