Qui dit Halloween dit déguisement, jusque-là, on ne surprend personne. En NBA, la fête de fin octobre est l’occasion pour les joueurs de se laisser aller à leur imagination et de porter des outfits que personne ne porterait en temps normal à part Russell Westbrook.

Six équipes étaient sur la parquet hier soir et ont pu se permettre d’arriver au match avec des costumes, et désolé David Stern, mais on ne parle pas de ceux trois pièces. Parmi ceux qui y ont mis le plus d’efforts, Victor Wembanyama s’est pointé en Slenderman (et les dimensions y étaient), Devonte’ Graham en Scream, Paul George en Charlie ou encore Devin Booker en chien.

Mais nos petits chouchous personnels y ont mis moins d’effort. Mention spéciale à Damion Lee venu en Aaron Rodgers (joueur NFL) ou encore à Cole Anthony dans l’un des pires costumes d’ectoplasma qu’il ne nous a jamais été donné de voir.

Des joueurs qui n’étaient pas concernés par une rencontre hier soir ont également dévoilés leurs déguisements sur les réseaux sociaux. Parmi les meilleurs, on peut évoquer Alperen Sengun en un très convaincant Harry Potter, Anthony Davis en Shrek, Giannis Antetokounmpo en Hulk, Trey Murphy en arbitre ou encore Shaquille O’Neal en Jimmy Butler. On va pas vous le cacher, les deux derniers cités sont de loin nos préférés.

Et vous c’est lequel votre préféré ?

