Opposés aux Suns, les Spurs que l’on voyait perdre ont fait preuve d’une magnifique combativité. Derrière Devin Vassell et Keldon Johnson, Victor Wembanyama a parfaitement géré sa rencontre, et nous offre donc ce matin quelques jolis highlights qui mettent de bonne humeur.

Déjà, on commence par un poster sur Drew Eubanks. Première victime officielle du V sur ce type d’action en NBA, fallait le faire et on s’en souviendra sans doute presque autant que de sa carrière au global. On enchaîne avec du tir à trois points en détente mais aussi du contre alors qu’on pensait jamais que le contre passerait. On commence mine de rien à s’habituer, même si ça paraît fou de réussir à s’habituer à des choses aussi invraisemblables. Allez, la vidéo de suite.

Source : Youtube/Spurs