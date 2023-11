Petite nuit en NBA avec seulement trois matchs au programme, mais c’était bien assez pour remplir de highlights le Top 10 de la nuit. Des dunks, des alley-oops et même un game-winner, alors on s’installe, on mange son pitch et on constate que Kevin Durant s’est fait volé le sien.

Donovan Mitchell est tellement habitué à tirer que tout le monde a cru à sa feinte et que personne n’a vu la passe qui en a suivi. C’est quoi la prochaine ? Michael Porter Jr qui fait une remise en jeu ?

Jalen Suggs envoie Wendell Carter Jr en hauteur. Ivica Zubac, boulet à la cheville et dîner de Thanksgiving dans le bide parce qu’il s’est trompé de fête, n’a pas pu l’y suivre.

Kevin Durant, professeur de Victor Wembanyama, acte un. Leçon intitulée : même si tu es rapide, je vais te semer et même si tu es grand, je vais shooter au dessus de toi.

Un des game-winners les plus bizarre de ces dernières saisons. Ici, Keldon Johnson arrache le ballon des mains de Kevin Durant comme si c’était un sandwich appétissant avant de driver et de finir son action tout en réalisant la célébration des frères Bryan avec Josh Okogie. Très technique.

Ah! Ivica Zubac a digéré la dinde. Le Croate se venge et contre cette fois Wendell Carter Jr. Personne ne dunk sur Ivica deux fois de suite (si, probablement).

Drew Eubanks fait un putback sur Charles Bassey, ça sonne pas sexy, mais pourtant c’est plutôt pas mal.

En parlant de voler des goûters, voici Russell Westbrook qui soustrait à Paolo Banchero ses toasts à la confiture.

La défense des Clippers réalise une haie d’honneur pour laisser Markelle Fultz aller au panier, il ne reste plus qu’à savoir pourquoi.

Kevin Durant, professeur de Victor Wembanyama, acte deux. Meçon intitulée : même si tu es grand, je vais dunker sur toi.

L’élève dépasse le maître et Victor Wembanyama intitule cette leçon : je vais te crosser et dunker sur ton coéquipier.