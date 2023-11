3 jours après sa performance de zinzin face à Kevin Durant et les Suns, Victor Wembanyama enchaine ce dimanche soir face aux Raptors. Rendez-vous à 21h30 pour les dingueries mais d’ici-là petite preview maison.

Les Spurs sont septièmes à l’Ouest en ce dimanche 5 novembre. C’est mieux que les Suns, les Kings, les Lakers, les Grizzlies ou encore le Thunder, et la raison de ce bon classement (temporaire) mesure plus de 2m20 et fait halluciner les fans. On parle bien sûr de Victor Wembanyama, le favori du Rookie de l’année. Après 5 matchs seulement en NBA, Wemby s’est déjà mis la plupart des observateurs dans la poche et il a reçu les éloges de Kevin Durant il y a quelques jours.

S’il a pu être irrégulier sur certains matchs, Wemby a mis les choses au clair lors de sa dernière prestation : 38 points, 10 rebonds, 2 contres. De quoi rivaliser avec les débuts NBA de quelques uns des plus grands noms de ce sport. Maintenant qu’on a vu à quel point Wembanyama pouvait dominer, on en redemande bien sûr, avec la main sur le cœur et la marseillaise à plein poumon.

La suite, elle porte un dinosaure sur sa tunique et a tout un pays derrière elle. Ce sont les Toronto Raptors qui viennent visiter Fort Alamo ce dimanche soir. Orphelins de Fred VanVleet, parti aux Rockets, les dinos ont réalisé un début de saison poussif avec 2 victoires pour 4 défaites. Ils ont quand même montré qu’ils étaient capables de step up à l’occasion, notamment en cloisonnant les Bucks de Giannis et Dame il y a quelques jours.

Pour Victor Wembanyama, cela s’annonce un challenge intéressant car il devrait être confronté à un autre All-Star avec Pascal Siakam. Dans la lignée de son équipe, le Camerounais est un peu dans le dur sur ce début de saison (16 points de moyenne après 6 matchs) mais il est évident qu’il va remonter la pente à un moment donné. Dès ce soir face à Wembanyama ? Si Spicy P devrait régulièrement être au marquage de Wemby, on ne serait pas surpris de voir OG Anunoby switcher avec lui à l’occasion, surtout si Victor commence à prendre chaud. Avec son combo puissance / vitesse, sa bonne lecture du jeu et ses mains baladeuses, Anunoby est l’un des défenseurs les plus tenaces et complets de NBA.

Avec Devin Vassell officiellement out pour cette rencontre, il va y avoir des shoots à prendre en plus. Keldon Johnson sera évidemment impliqué mais c’est Wemby pourrait bien avoir les mains pleines ce soir encore pour flamber en attaque. Préparez le popcorn et rendez-vous à 21h30 pour mater tout ça.