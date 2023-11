Sa sortie face aux Suns et les mots de Gregg Popovich dans la foulée n’étaient guère rassurants, mais Devin Vassell devrait finalement être très vite de retour avec les Spurs.

Les blessures à l’aine nous font toujours rire car en anglais “aine” se dit “groin”.

Euh non, on voulait plutôt dire que les blessures à l’aine sont toujours inquiétantes, car cette région du corps (aine, adducteurs…) réserve parfois de mauvaises surprises au niveau de l’imagerie médicale et donc des absences qui en découlent. Oui on se la joue médecin, en même temps j’ai un ami médecin.

Bref. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire qu’après le match des Spurs face aux Suns jeudi soir, Devin Vassell semblait parti pour quelques matchs – au moins – sur le flanc, des propos rapportés par Gregg Popovich lui-même, qui s’inquiétait alors de devoir se passer de son jeune arrière “pour un bon moment”.

Fort heureusement on a donc appris hier que le deuxième meilleur scoreur des Spurs (19 points par match) était finalement en day-to-day, autrement dit susceptible de reprendre dans les prochains jours, dans les prochaines heures soyons fous.

Les Spurs s’en sortent assez bien, rien de grave pour Devin Vassell qui va donc être absent + diminué sur le mois de novembre mais pourrait vite revenir sur les terrains. https://t.co/5P6vWhZbMa

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 4, 2023

Ce soir les Spurs affrontent les Raptors à 21h30 heure française, et le jeune crack de SA pourrait donc être de la partie, au moins pour se tester le groin. Enfin on s’est compris.