Tout roule pour le Magic actuellement… enfin presque. Six matchs, quatre victoires, un Paolo Banchero qui monte en régime… mais déjà des blessés à gérer pour Jahmal Mosley. Arf, le Magic n’aura-t-il jamais droit au bonheur ?

Cette nuit le Magic a disposé des Lakers grâce à un immense Paolo Banchero (25 points, 7 rebonds et 10 passes) et un Franz Wagner gourmand (26 points en… 28 shoots). Le pivot titulaire s’appelait Goga Bitadze, et Moe Wagner le suppléait en sortie de banc. Pourquoi ? Tout simplement car Wendell Carter Jr. manquait à l’appel.

Blessé au doigt face au Jazz dans le match précédent, le pivot titulaire du Magic ne le sera plus avant le mois de décembre puisqu’on a appris dans les dernières heures qu’il serait absent trois semaines durant, au moins, du fait d’une blessure au troisième métacarpe, métacarpe n’étant pas un Pokemon mais bien un os situé à l’arrière du majeur.

Avec les absences pour cause de petits bobos de Markelle Fultz et Gary Harris plus celle longue durée de Wendell Carter Jr., le Magic repart donc en mode “shit here we go again”, la franchise n’étant pas épargnée depuis quelques années par les blessures de ses joueurs cadres. Des bobos qui ont en tout cas permis depuis deux matchs au rookie Anthony Black de se montrer, lui qui n’en avait pas eu l’occasion depuis le début de saison.

Trois semaines au moins pour le sosie de Soprano, qui pourra donc taffer en toute tranquillité une reprise de France Gall pour Noël. Plus sérieusement, petit coup dur pour le Magic, qui s’en remettra au duo Bitadze / Wagner au poste 5, alors qu’on attend toujours la renaissance de Jonathan Isaac ou les premières vraies minutes de Jett Howard au poste 4. Y’a des solutions, allez !