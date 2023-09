Wendell Carter Jr., symbole du poste de pivot sous-estimé à Orlando

Le poste de pivot est très sous-estimé au Magic. On parle beaucoup de Paolo Banchero, Franz Wagner voire Markelle Fultz, mais s’il y a bien un joueur qui mérite de recevoir plus de louanges, c’est Wendell Carter Jr., et ça tombe bien car on va lui en envoyer un peu.

L’ancien des Bulls ne semble jamais avoir été apprécié à sa juste valeur, la faute à des blessures récurrentes, mais le talent est bien là. Il n’a dépassé qu’une fois les 60 matchs disputés en une saison régulière depuis le début de sa carrière, mais lorsqu’il est sur le terrain, WCJ met beaucoup de monde d’accord. Le Magic a flairé le bon coup en le récupérant dans le trade de Nikola Vucevic, en plus de deux choix de Draft au premier tour que sont devenus Franz Wagner en 2021 et Jett Howard cette année. Un transfert qui sonne aujourd’hui comme un braquage à main armée quand on voit à quel point le young core du Magic est prometteur et à quel point les Bulls semblent être dans un bourbier à l’heure actuelle, sans Playoffs, ni marge financière, ni tours de Draft.

Mais revenons-en à monsieur Carter Jr., qui lorsqu’il est en bonne santé, fait beaucoup de bien dans la franchise de Mickey.

En deux saisons et demi en Floride, Wendell Carter Jr., c’est 14,6 points à 52,1% aux tirs dont 35,6% depuis Disney World, 9,5 rebonds et 2,4 passes de moyenne. Et surtout, depuis cette saison, c’est une grande complémentarité avec ses deux compères du frontcourt Paolo Banchero et Franz Wagner. Tous les trois savent se trouver en attaque et jouer ensemble, et tous les trois savent également défendre. WCJ ne contre pas beaucoup en moyenne chaque match avec moins d’un block par rencontre, mais sa présence défensive est assez rare pour quelqu’un dont ce n’est pas le poste de prédilection.

Listé à 2m08, il a forcé sa nature pour s’imposer à ce poste, lui qui préfère jouer au poste 4. Au Magic, on a d’ailleurs trouvé un moyen de le motiver. Randy Gregory, un entraîneur assistant, a placardé dans son vestiaire un tweet de NBA Central, listant les 10 meilleurs pivots de la ligue. Dans ce tweet, l’ancien Blue Devil de Duke n’est pas mentionné, contrairement à Nikola Jokic, Joel Embiid, Bam Adebayo, Rudy Gobert, Deandre Ayton, Jarrett Allen, Domantas Sabonis, Robert Williams, Jonas Valanciunas ou Myles Turner, dans l’ordre du 1er au 10ème. Le pivot du Magic se motive en voyant cette liste, dans l’espoir d’un jour y voir apparaître son nom, et se donne à 200% face aux membres qui la composent.

https://t.co/2EtjT5GLsG’s top 10 centers entering next season:

1. Nikola Jokic

2. Joel Embiid

3. Bam Adebayo

4. Rudy Gobert

5. Deandre Ayton

6. Jarrett Allen

7. Domantas Sabonis

8. Robert Williams

9. Jonas Valanciunas

10. Myles Turner

— NBACentral (@TheDunkCentral) August 29, 2022

Son coach Jamahl Mosley le dit également, lui-même ne sait pas à quel point il peut être bon. Sa personnalité discrète ne le propulse pas non plus sur le devant de la scène, mais il est bien essentiel au bon fonctionnement du Magic, qui toussote un peu plus lorsque son pivot titulaire n’est pas présent. De plus, l’ancien de Chicago a fait évoluer son jeu pour plus évoluer vers le tir extérieur. De 18,8% lors de sa saison rookie, il est passé à 35,6% soit presque le double. Une arme quasi indispensable dans la NBA moderne que WCJ a ajouté à son arsenal pour se diversifier encore plus, lui qui est évidemment capable de finir sous les panneaux et d’empêcher ses adversaires d’en faire autant de l’autre côté du parquet.

Véritable ancre défensive capable de compenser les quelques errements du ROY 2023, il patrouille dans la raquette, peut défendre sur plusieurs postes et venir en aide. Avec un apport offensif bien plus solide, il a cimenté sa place dans la raquette du Magic et pourrait bien être l’un des pivots à suivre cette saison parmi la jeune colonie de vacances à Orlando. Mais Carter Jr. n’est pas du tout le seul poste 5 à être sous-estimé chez Mickey. Globalement, c’est ce poste dont on ne parle pas beaucoup mais où il y a beaucoup de ressources, sans trop de fioritures.

Pour le suppléer, il y a également Moritz Wagner, grand frère de Franz, dont on ne parle pas beaucoup non plus, mais qui revient cette année en tant que Champion du Monde avec l’Allemagne. Moe a un rôle un peu ingrat, celui de bastonneur sous les panneaux. L’enflure idéale lorsqu’il est dans votre équipe, mais que vous voulez goumer lorsque vous l’affrontez. Puis en troisième position, il y a Goga Bitadze, un autre grognard, dont le temps de jeu sera plus limité, mais également capable de distribuer des torgnoles au besoin. Ce n’est pas clinquant, mais ça rend de fiers services sous les panneaux en rotation de leur titulaire. Avec ces trois gars, le Magic ne dispose pas forcément de cracks à son poste, mais de vrais soldats, capables de franchir un cap ensemble, pour de meilleurs horizons.

Source texte : Orlando Sentinel