Le basketball est un sport riche. Riche de grands matchs, de grandes saisons régulières, de campagnes ou de séries de Playoffs inoubliables, de stars planétaires ou encore d’équipes qui ont tellement dominé qu’on peut en parler comme étant des dynasties qui ont forgé le palmarès des plus grandes franchises de l’histoire de la NBA. Trois d’entre elles sont à l’honneur à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 19 novembre dans le cadre d’une vente chez notre partenaire Catawiki.

Partenaire des deux premières éditions de l’Incroyable Brocante Sports, Catawiki est la principale plateforme en ligne pour les objets de collection. Chaque semaine, plus de 75 000 objets sont proposés aux enchères après avoir été examinés par l’un ou l’une des experts de la maison. L’art, la mode, le design, la joaillerie, les voitures de collection sont représentés dans les lots mis en vente et, pour notre plus grand bonheur, de plus en plus de ventes dédiées au sport.

Les lots dont la vente aux enchères démarre aujourd’hui concernent les Bulls, les Celtics ou les Lakers. De Michael Jordan à LeBron James en passant par Magic Johnson, Bill Walton, Larry Bird, Shaquille O’Neal et bien d’autres, cette collection nous replonge dans les périodes de succès de ces trois franchises mythiques de NBA. Et cela se fait au travers d’objets variés. Des maillots bien sûr, des ballons, des affiches, des chaussures, des vestes, des photos, des morceaux de parquets… Signé ou pas, chacun de ces objets porte un peu de l’histoire de ces franchises ou de ces joueurs. Une quarantaine de lots sont proposés et même si cela n’a pas été facile, voici une sélection de quelques uns ayant retenu notre attention.

Un panier de basket, taille réelle, avec les accroches qui permettent de le fixer à un mur. Il faut avoir un peu de place dans son salon, dans son bureau ou dans sa chambre mais c’est le genre d’objet qui ne court pas les rues ! Attention, si l’objet est rare, il ne s’agit pas d’une signature authentique. La valeur estimée en est la preuve : 150 et 200€.

À la différence du panier ci-dessus, il s’agit bien ici d’une signature authentique, certificat d’authenticité de chez Beckett à l’appui. Lakers. Numéro 34 (retiré et figurant au plafond de la salle évidemment). Signé par Shaquille O’Neal. Le maillot en lui-même est un Swingman Hardwood Classics 1996-97, soit la première saison du Shaq avec les Lakers, de chez Mitchell & Ness. Pas d’estimation de l’expert Catawiki, on verra à quel prix l’enchère finira mais personne ne sera étonné si ça monte très vite !

Ballon Wilson (NBA Authentic Series). Signature Bill Walton avec certificat d’authenticité de chez Schwartz. Pas un objet que vous allez trouver partout. Une rareté en gros, un peu comme la carrière extraordinaire de Bill Walton qui est venu jouer le sixième homme à Boston en fin de carrière histoire d’ajouter un deuxième titre à son palmarès déjà bien fourni.

Deuxième ballon de notre sélection. Un ballon signé par l’ailier aux lunettes, le compagnon de contre-attaque de Magic Johnson : Monsieur James Worthy. L’objet est vendu dans son présentoir vitré et avec son certificat d’authenticité de chez Dave & Adams. Si vous avez de la déco à fignoler, voici l’objet parfait. Showtime.

Une paire de converse blanche. Jusque là rien d’incroyable. Mais si ces chaussures sont présentées (et seront envoyées) derrière une boîte faisant office de vitrine, c’est parce que Larry Bird y a apposé sa signature sur la pointe. Certificat d’authenticité de chez PSA. Et dire qu’à une époque, on jouait au basketball avec ce type de basket aux pieds…

Ce maillot n’est pas en bon état. Les photos et la description présentant cette pièce le montrent clairement. Si vous voulez vous positionner dessus, ayez-en conscience et ne vous attendez pas à recevoir un maillot nickel (quelques tâches, textile usé, petite déchirure à l’arrière). Et pour cause : ce maillot est un rescapé des séries produites par la marque Sand Knit dans les années 80 ! Il a presque 40 ans puisqu’il date de 1985. Il n’est pas signé, il n’y a pas de nom au dos, pas besoin, on sait que ce numéro 42 appartenait et appartient toujours (puisqu’il est retiré) à James Worthy. Une pièce à chérir.

Voici donc 6 pièces parmi toutes celles qui peuplent cette vente spéciale dynasties légendaires. Avant de craquer sur une pièce, quelques règles de base : vérifiez bien la taille (quand c’est du textile), le montant des frais de port car les produits viennent parfois de loin et d’une manière générale, lisez bien la description. Sinon, comme d’habitude chez Catawiki, il y a de quoi se faire plaisir et ramener un petit bout d’histoire à la maison.