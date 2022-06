En remportant un nouveau titre cette nuit sur le parquet de Boston, Golden State a raflé une quatrième bague dans l’ère Stephen Curry, solidifiant ainsi la magnifique dynastie entamée en 2015. Et par la même occasion, les Warriors ont pris seuls la troisième place dans le classement des franchises NBA les plus titrées de l’histoire.

Sept. Les Warriors possèdent désormais sept titres NBA au compteur. On en a vécu quatre au cours des huit dernières années, mais trois autres ont également été remportés dans l’histoire de cette franchise. En 1947 d’abord, lors de la saison inaugurale de la NBA qui était encore la BAA à ce moment-là, avec des Warriors qui évoluaient alors à Philadelphie. C’était l’époque de Joe Fulks, Hall of Famer qui détient le record peu prestigieux du plus grand nombre de shoots ratés dans un match (42). Sacrée ironie quand on sait que les Splash Brothers enflammeront les ficelles environ 70 ans plus tard. Le deuxième titre de l’histoire de la franchise a lui été remporté en 1956 sous l’impulsion notamment de Paul Arizin, un autre Hall of Famer, tout ça toujours à Philadelphie. Les Warriors de Philly ont ensuite représenté la terre d’accueil de l’un des meilleurs joueurs all-time en la personne de Wilt Chamberlain, qui cependant n’a pas réussi à ramener une bannière à la franchise. Les Dubs ont ainsi dû attendre le milieu des années 1970 pour retrouver les sommets grâce à des joueurs comme Rick Barry et Jamaal Wilkes. C’est le troisième titre de l’histoire des Warriors, mais le premier remporté du côté de la Baie de San Francisco. Le premier d’une longue liste, même s’il faudra donc attendre 2015 pour voir Golden State enchaîner les bagues de champion.

Nombre de titres remportés par franchise :

Los Angeles Lakers & Boston Celtics : 17

Golden State Warriors : 7

Chicago Bulls : 6

San Antonio Spurs : 5

Vous pouvez le voir dans la liste juste au-dessus, les Warriors sont désormais seuls à la troisième place des franchises NBA les plus titrées all-time. Ils viennent de laisser les Bulls dans le rétro, avec qui ils partageaient jusqu’ici un total de six titres. Et on imagine que les Dubs vont rester à cette place un bon bout de temps car on ne voit pas vraiment l’équipe actuelle de Chicago être capable de rappeler le glorieux passé de Michael Jordan, Scottie Pippen et compagnie. Au sommet de la liste, les Lakers et les Celtics sont évidemment intouchables avec 17 titres de champion. Boston aurait pu reprendre le lead en cas de victoire sur Golden State lors de ces Finales NBA 2022, mais aujourd’hui ce sont les Lakers qui font la fête sur Hollywood Boulevard après la défaite des Verts dans le Game 6. Avec cette septième bannière, les Warriors viennent en tout cas de solidifier encore un peu plus leur place dans l’histoire de la NBA, et qui sait jusqu’où la bande à Stephen Curry ira.

En collectionnant les titres NBA au cours des huit dernières années, les Warriors ont marqué de leur empreinte leur génération, jusqu’à s’installer à la table des plus belles dynasties. Ils sont désormais seuls à la troisième place des franchises les plus titrées, une phrase qui était tout simplement inimaginable il y a encore une petite décennie.