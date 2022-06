Son retour sur les terrains était la belle histoire de cette saison à San Francisco et Klay Thompson a trouvé le happy end parfait pour conclure son comeback : aller chercher un quatrième titre NBA.

Imaginez une personne tombant dans le coma le 13 juin 2019 et imaginez cette même personne qui se réveille ce matin et qui voit Klay Thompson avec une bague de champion NBA. Dans sa tête, elle se dira probablement que peu de choses ont changé dans la Ligue. Les Warriors titrés, Klay et Steph avec une bague de plus, paye ton originalité hein ! C’est le moment où on devrait parler à cette personne de la terrible blessure de Thompson le 14 juin 2019 contre Toronto, de cette seconde blessure survenue à l’automne 2020 alors que son retour semblait en bonne voie, de cette traversée du désert qui a semblé si longue et si pénible pour l’arrière. 942 jours, voilà le délai qu’il aura fallu au Splash Brother pour revenir en match officiel. Entre temps, il y a eu l’attente, les doutes, mais aussi la frustration de ne pas pouvoir aider ses coéquipiers qui ramaient pour revenir sur le devant de la scène. Voilà donc qu’arrive cette fameuse saison 2021-22, celle qui doit voir le retour d’un des chouchous du Chase Center (ou plutôt l’Oracle Arena puisqu’il n’avait alors jamais joué dans la nouvelle enceinte) et forcément toutes les questions volent au vent. Quand reviendra-t-il ? À quel niveau ? Transforme-t-il Golden State en candidat au titre ? Après des semaines d’attente, le feu vert médical est enfin délivré en janvier et l’acolyte de Steph Curry peut enfin se remettre à faire ce qu’il aime : jouer au basket.

Forcément, on attend tous de revoir ce pyromane du parking, celui qui peut planter 30 points en dribblant deux fois dans le match, le recordman de tirs primés sur une rencontre de régulière, faut-il le rappeler (14 contre Chicago). C’est oublier par quoi est passé le garçon pendant plus de deux ans. Non, se faire les ligaments croisés plus le tendon d’Achille en deux ans, ce n’est pas rien et on ne redevient pas celui qu’on était avant d’un simple coup de baguette magique. Il faut du temps. Il y a donc certains soirs où Klay Thompson nous met de la nostalgie dans les yeux à coup de banderilles et de célébrations et puis d’autres jours où on se dit que ça va demander un peu de patience pour revoir la version 2019 du Splash Bro. Sa fin de saison nous met pourtant du baume au cœur avec plusieurs beaux cartons pour terminer la régulière. Golden State arrive donc en Playoffs avec un Klay qui semble revenu au top de sa confiance. De bon augure pour une équipe qui ne vise que le titre. La série contre les Nuggets est sérieuse, celles contre les Grizzlies et les Mavs sont plus délicates mais on retrouve à chaque fois ce joueur qui est capable de sortir du bois en un instant pour changer tout le scénario. Comme un génial clin d’œil à son passé, l’arrière s’offre deux « Game 6 Klay » au second tour et en Finale de Conférence.

Et bim, le revoilà en Finales NBA, trois ans plus tard ! Ces mêmes Finales NBA où il a vécu ses plus belles joies mais aussi ses plus grands malheurs. Forcément, on a encore ces tristes images de Klay se tenant le genou sur le parquet de l’Oracle Arena et quoi de mieux pour exorciser ces souvenirs que de voir le Splash Bro lever le trophée et célébrer avec ses potes un titre qui signe le retour des Dubs au sommet ? La dernière fois que Golden State était en Playoffs, c’était avec Klay et ils étaient en Finales. Il s’absente deux ans et, à son retour, ils repartent en Playoffs et en Finales. Sa performance dans cette série contre Boston n’est pas grandiose et son dernier match (12 points, 5/20 au tir) ne restera certainement pas dans les annales mais on s’en fiche royalement. Le symbole est juste magnifique : deux Game 6, à trois ans d’intervalle quasiment jour pour jour, l’un avec un Klay qui perd et qui finit sur un lit d’hosto avec une longue convalescence devant lui et l’autre avec un Klay tout sourire qui revient au sommet de la NBA avec ses potes. Tout ce qui a été au milieu n’a été qu’un long combat pour revenir à ce point précis. Le voir sur un terrain était déjà une victoire, le voir en Finales était une magnifique surprise, le voir champion est la cerise sur la gâteau. Pouvait-il rêver d’un plus beau scénario pour son comeback ? Probablement pas.

Klay Thompson champion NBA 2022, c’est l’histoire d’un joueur qui a semblé traverser les enfers pendant deux ans et qui a désormais droit à une bonne tranche de paradis. À voir désormais si le rêve se poursuivra l’an prochain… avec un back-to-back ?