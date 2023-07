Victor Wembanyama ne jouera plus à la Summer League de Las Vegas, Brandon Miller non plus. Et désormais, on apprend que Scoot Henderson est également forfait pour le reste de la compétition estivale…

Il faudra donc attendre la pré-saison en octobre prochain pour revoir le Top 3 de la Draft NBA 2023.

Après Wemby et Miller, Scoot Henderson ne rejouera plus à Las Vegas si l’on en croit les sources d’Aaron J. Fentress de The Oregonian. Pour rappel, le numéro 3 de la Draft a été touché à l’épaule lors du tout premier match des Blazers en Summer League, face à Houston. Il a ensuite raté les trois suivants, et manquera ainsi la fin de la compétition.

Les Blazers joueront minimum un match supplémentaire, voire deux s’ils parviennent à intégrer le dernier carré puis la finale du tournoi.

According to an NBA source, Blazers rookie Scoot Henderson has been shut down for the rest of summer league with a right shoulder strain that occurred Friday against Houston. #ripcity pic.twitter.com/c83ktbeUdn

— Aaron J. Fentress (@AaronJFentress) July 13, 2023

Il faudra donc se contenter des 21 petites minutes jouées par Scoot Henderson lors de ses grands débuts il y a quelques jours. Heureusement, la nouvelle pépite des Blazers n’a pas perdu de temps pour nous régaler, terminant avec 15 points, 5 rebonds et 6 passes face aux Rockets.

Le fait que Portland décide de laisser Scoot sur la touche ne surprendra personne. Même si ce n’est qu’un petit bobo, la franchise de l’Oregon ne veut prendre aucun risque avec son troisième choix de draft, qui devrait rapidement devenir un pilier de la reconstruction des Blazers post-Lillard.

Allez Scoot, on se donne rendez-vous au mois d’octobre, avec l’épaule bien réparée.

Source texte : The Oregonian

