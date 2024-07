Pendant que Giannis s’entraîne à hisser haut le drapeau Grec en faisant des tours de piste, au tour des Bucks de dévoiler leur roster pour la Summer League qui se tiendra à Las Vegas. Dans le lot, on retrouve le Français Hugo Besson, drafté en 2022 et dont les droits sont toujours détenus par Milwaukee.

Milwaukee Bucks have announced their 2024 NBA Summer League roster pic.twitter.com/EIFhxw2mi2

— No Ceilings (@NoCeilingsNBA) July 10, 2024

Il avait été sélectionné en dernière position de la Draft 2022 après son année en Océanie. Non retenu après la Summer League, il a pu jouer aux côtés de Victor Wembanyama aux Mets avant la Draft de 2023 et s’était cette année retrouvé à Varèse en Italie. Après deux années de développement en Europe, Hugo Besson va prendre une nouvelle fois sa chance pour intégrer un roster de NBA. Et pas le moins compétitif de la ligue.

Parmi les têtes connues en NBA au sein du roster des Bucks pour cette Summer League, on retrouvera bien sûr MarJon Beauchamp, Andre Jackson Jr., Chris Livingston, Ade Murkey passé par les Wolves pour un match en 2022 ainsi que Ryan Rollins et TyTy Washington Jr. On n’oublie pas le gros crack Ibou Badji qui va encore nous régaler cette saison. Pour ce qui est des futurs rookies, on retrouve évidemment A.J. Johnson et Tyler Smith. Les Bucks vont tester beaucoup de joueurs non draftés, qu’on a jamais vu en NBA comme James Akinjo, Philip Alston, Jamir Chaplin, Kihei Clark, Devine Eke, Jaylin Galloway, Jalen Lewis, Justin Moore, Ade Murkey.

Voilà pour le roster des Bucks à l’approche de la Summer League 2024. Hugo Besson va pouvoir compter sur les MarJon Beauchamp et autres Ibou Badji pour envoyer du lourd devant tout le Nevada. Au travail, il y a un spot dans l’équipe de régulière à aller gratter !