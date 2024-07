Dans une nuit chargée en WNBA, les stars ont régalé dans tous les sens pour nous offrir une bonne dose de matchs serrés et de performances historiques. Voici tout ce qu’il faut retenir !

Les résultats de la nuit :

Mercury – Wings : 100 – 84

– Wings : 100 – 84 Storm – Aces : 79 – 84

: 79 – 84 Sky – Dream : 78 – 69

– Dream : 78 – 69 Fever – Mystics : 84 – 89

: 84 – 89 Sun – Liberty : 68 – 71

Ce qu’il faut retenir :

A’ja Wilson continue de remplir son gigantesque dossier MVP. 24 points, 20 rebonds et bien plus encore

Les Aces (8 victoires en 9 matchs) n’arrêtent plus leur marche vers l’avant, Jackie Young a été un bras droit premium

Caitlin Clark livre une performance exceptionnelle : un 4×5 avec 29 points et 13 passes… dans la défaite

Sabrina Ionescu (21 points, 5 passes) clutchissime avec le Liberty : dagger à 4 secondes du buzzer

Sabrina Ionescu, avec 332 tirs à 3-points, passe deuxième au classement All-time des snipers du Liberty derrière la légende Becky Hammond

Une journée de plus au boulot pour Breanna Stewart (18 points, 14 rebonds, 3 contres)

Le Mercury terrasse les Wings grâce à un duo Brittney Griner (23-4-4) – Kahleah Copper (35 points) intraitable

Une seule passe décisive en 4 minutes pour Lou Lopez Sénéchal avec Dallas

Angel Reese (11 points, 13 rebonds) continue sa série All-time avec un 14e double-double consécutif, et la victoire en prime !

Angel Reese et Kamilla Cardoso (10 points, 11 rebonds), premier duo de rookies en double-double dans l’histoire de la WNBA

Les highlights :

Le programme :

Pas de match la nuit prochaine, rendez-vous vendredi pour Angel Resse face à Sabrina Ionescu :