Dans un match mal embarqué face aux Mystics, le Fever a cru au comeback mais échoue de peu. Caitlin Clark a pourtant tutoyé l’exceptionnel dans tous les secteurs du jeu.

Caitlin Clark a-t-elle envoyé son meilleur match de la saison ? La réponse commence par “oui” et termine par “sans doute“. Malgré la belle performance d’Ariel Atkins à Washington, c’est la first pick de la Draft WNBA 2024 qui crève l’écran. Quatre jours après son triple-double historique, place au 4 by 5.

D’abord, la performance offensive est aussi propre que dévastatrice. Ses 29 points en seulement 14 tirs tentés (7/14 au tir, 5/9 à 3-points) continuent de prouver que la rookie possède une arme de destruction entre les bras. Les stepbacks sont doux, les lay-ups fous.

Mais au-delà du scoring, Caitlin Clark joue la maestro avec 13 passes décisives, dont des caviars dans le dos dont elle a le secret. Lier l’utile à l’agréable, c’est encore plus beau quand c’est facile. Et si on ajoute un zeste de défense de zinzin, ça donne 5 interceptions et 3 contres pour la guard, un cauchemar dans tous les domaines de jeu.

stepback three from Caitlin Clark makes it her third of the day 👌 pic.twitter.com/HiRD6xPSvR

— Indiana Fever (@IndianaFever) July 10, 2024

Caitlin Clark’s behind-the-back assist to NaLyssa Smith is today’s Assist of the Game presented by @TheSGway. pic.twitter.com/abDH1ocZ7B

— Indiana Fever (@IndianaFever) July 10, 2024

Quoi de mieux qu’un quatrième-quart temps légendaire pour initier un comeback de 20 points ? Clark déroule avec 15 points (4/6 au tir), 3 passes, 2 interceptions et 1 contre… dans les 10 dernières minutes de la rencontre. La ligne statistique serait déjà jugée bonne en 40 minutes, c’est zinzin.

Malgré tous les efforts de la meneuse de jeu, Indiana échoue à 5 petits points. On se remet tous les chiffres pour bien se rendre compte : 29 points, 5 rebonds, 13 passes décisives, 5 interceptions et 3 contres, avec la bagatelle de 5 tirs à 3-points inscrits. Personne dans l’histoire de la WNBA n’avait égalé une telle ligne de stat.

Historic day for Caitlin Clark as she notches 29 PTS, 13 AST, 5 REB, 5 3PM, and 3 STL vs. the Mystics 🔥

This is the first time a player in the NBA and WNBA has recorded such a stat line since 1973-74.#WelcometotheW pic.twitter.com/opCb6GlZCb

— WNBA (@WNBA) July 10, 2024

Après un coup de mieux collectif au mois de juin, le Fever retourne sur les pentes de l’irrégularité. Mais il se peut que les dirigeants aient plutôt un œil sur la Draft WNBA 2025 et le nom de… Paige Bueckers.