Team USA : Kevin Durant incertain pour les deux matchs de préparation à Abu Dhabi

Absent pour la rencontre de cette nuit en raison d’une douleur au mollet, Kevin Durant est encore incertain pour les deux prochains matchs de Team USA. Le staff garde néanmoins bon espoir qu’il soit frais et dispo pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

On ne va pas se mentir : si l’absence d’un talent offensif parmi les meilleurs de l’histoire est bien sûr préjudiciable pour Team USA, la formation présente cette nuit sur le parquet face au Canada est déjà la plus redoutable du monde. N’en reste pas moins que Kevin Durant est l’un des leaders de la troupe. L’une des figures de proue. Et qu’il ne pourrait pas jouer avant les matchs amicaux prévus à Londres.

USA Basketball forward Kevin Durant (calf) is not playing tonight, is day by day and it’s uncertain if he will play in the two upcoming exhibitions in Abu Dhabi, a source said. But USA Basketball is confident that Durant will be healthy in time to play in the Paris Olympics.

Selon Marc J. Spears, la star des Suns est actuellement traitée au jour le jour par le staff médical, qui ne veut prendre aucun risque. Dans cet esprit, les deux rencontres d’Abu Dhabi face à l’Australie et la Serbie seront potentiellement jouées sans lui. La direction de Team USA reste toutefois confiante quant à la participation de Slim Reaper aux JO de Paris 2024. On ne va pas vous cacher hein, ça nous ferait quand même bien chier s’il était indisponible.

Source : Marc J. Spears