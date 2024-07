Alexis Ajinca devient assistant coach chez les Wizards

Alexis Ajinca, coach assistant du Capital City Go-Go depuis la saison dernière, a été intégré au staff de Brian Keefe pour l’exercice 2024-25. Chez les Washington Wizards en NBA, il retrouvera les Français Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr.

Depuis plusieurs semaines, on avait l’espoir de voir débarquer un Ajinca en NBA. On cligne brièvement des yeux et hop, en voilà deux.

Quinze jours après la sélection de Melvin Ajinca au 51e rang de la Draft NBA 2024 par les Dallas Mavericks, les Washington Wizards ont dévoilé le nouveau staff autour de Brian Keefe pour la saison 2024-25. Alexis Ajinca, 36 ans, débarque en NBA avec une nouvelle étiquette, celle d’assistant coach. Une saison avec Capital City aura suffi pour prendre en galon, et go-go direction la grande ligue.

L’ancien pivot de l’équipe de France a joué 7 saisons en NBA entre les New Orleans Pelicans, les Charlotte Hornets, les Toronto Raptors et les Dallas Mavericks. Alexis Ajinca aura désormais l’occasion de prendre ses marques de l’autre côté de la barrière. Surtout, il pourra compter sur une connexion particulière avec les deux Frenchies de la capitale.

Alexis Ajinça rejoint le staff des Washington Wizards

On a hâte de voir le 20e choix de la Draft NBA 2008 travailler avec Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr. Pour les plus jeunes, il faut se souvenir de ce fameux 8 avril 2016. Les Pelicans reçoivent les Lakers, et c’est Alexis Ajinca qui met la misère à Kobe Bryant et Julius Randle. 28 points à 12/17 au tir, avec 15 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres. Avec un peu de taff, les nouvelles licornes françaises pourraient l’honorer en l’imitant.

Si on résume, ces derniers mois ont consacré la montée en ligue 1 de l’AS Saint-Etienne, la draft de son cousin, et sa nomination dans un staff NBA. À ce rythme-là, c’est à la Maison Blanche que débarque Alexis Ajinca dans 3 ans.

Source texte : NBA