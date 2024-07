La dernière nuit de la California Classic Summer League a eu lieu, avec elle le second match de Bronny James sous la tunique des Lakers. Le fiston de LeBron, s’il n’a pas encore trouvé de recette vraiment efficace sur l’aspect offensif, s’est toutefois illustré avec quelques beaux flashs en défense.

On ne va pas tourner autour du pot de miel à peine entamé. Bronny James n’a encore pas réussi à tirer vraiment son épingle du jeu en Summer League, face au Heat. 3 petits points seulement, à 1/3 au tir, pour 29 minutes de jeu. Il ne s’est pas montré plus que ça de ce côté-là, peut-être lié à la pression et aux commentaires plutôt incisifs liés à son mauvais premier match.

Là où une différence est notable avec sa rencontre précédente, c’est qu’il a apporté dans les autres secteurs de jeu. Notamment en faisant parler sa défense et sa lecture. En témoignent les 3 rebonds, 5 passes, 2 interceptions et 3 contres qui complètent la ligne statistique du jeune homme. Sa séquence défensive sur un bien plus grand que lui. Oui, il peut être sifflé pour le contact sur le porteur de balle ensuite, mais il y a une vraie qualité à travailler.

Bronny James may be a small defender, but watch this clip… 👀pic.twitter.com/Q8mp9T4bF9

— SM Highlights (@SMHighlights1) July 11, 2024

Sur les interceptions, on observe aussi une belle lecture de jeu. On tient peut-être, après avoir bien pris le temps de développer le bonhomme, un vrai bon défenseur capable de prendre des missions en NBA sur des petites séquences sans mettre en péril l’équipe.

You can’t teach Bronny’s defensive instincts… just an absolute MENACE as a defender 🔒 pic.twitter.com/xnS20rqu9t

— Lakers All Day Everyday (@LADEig) July 10, 2024



Bon, ne soyons pas trop flatteurs non plus : il reste du boulot, en témoigne le petit clip envoyé par Alondes Williams dans sa ganache.

Alondes Williams absolutely cooks Bronny James 😳 pic.twitter.com/fuH4ewOITR

— Heat Nation (@HeatNationCom) July 11, 2024

Prochaine étape ? La Summer League de Las Vegas, où il aura notamment l’occasion de se mesurer au numéro 1 de la Draft, Zaccharie Risacher. Un bon test ! Rendez-vous à partir du 12 juillet (demain) !