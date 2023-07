Le monde de la NBA a été frappé par un tremblement de terre hier : Damian Lillard a demandé son transfert, avant d’indiquer sa volonté de rejoindre le Miami Heat. Mais les Blazers ne semblent pas vouloir se précipiter pour échanger leur superstar, eux qui attendent une grosse contrepartie en retour.

Depuis la demande de transfert de Damian Lillard, le message partagé par les dirigeants des Blazers et notamment le manager général Joe Cronin est très clair : “nous sommes toujours engagés à faire de Portland une équipe qui gagne, et nous allons faire ce qu’il y a de mieux pour l’équipe afin d’accomplir cet objectif.”

Ce message a été porté par les Blazers non seulement à travers leur communiqué hier, mais il a aussi été transmis lors de différentes discussions avec des dirigeants d’autres équipes NBA si l’on en croit Adrian Wojnarowski d’ESPN, qui a indiqué que Portland attendait un package incluant une star en retour de Lillard.

Front offices talking to Portland today were left with impression that GM Joe Cronin is pursuing a star-level return package for Damian Lillard – and that Cronin plans to look well beyond the Miami Heat to find one. https://t.co/9NWtJN9JLm

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2023

Cela peut s’apparenter à un simple coup de communication avant de transférer celui qui a brillamment représenté la franchise pendant plus d’une décennie, mais ces mots sont significatifs dans la situation actuelle. Car si Damian Lillard a clairement fait savoir qu’il voulait rejoindre le Miami Heat, la franchise floridienne n’est pas forcément celle qui propose la meilleure contrepartie aux yeux des dirigeants de Portland.

D’après Chris Haynes de Bleacher Report, le Heat préparerait un package construit autour de Tyler Herro, avec des choix de draft et possiblement Duncan Robinson. Le souci avec ça, c’est que Portland ne semble pas très chaud à l’idée de récupérer Herro, la franchise de l’Oregon possédant déjà du beau monde sur ses lignes arrières (Scoot Henderson, Shaedon Sharpe, Anfernee Simons). Les Blazers ont ainsi l’intention d’évaluer d’autres options bien au-delà des frontières de Miami d’après le Woj, ce qui peut déboucher sur deux scénarios potentiels.

Premier scénario : Portland et Miami trouve une troisième équipe (voire quatrième) pour monter un transfert permettant à la fois au Heat de récupérer Damian Lillard et aux Blazers de choper une contrepartie plus en adéquation avec leurs attentes. Selon Chris Haynes, les Nets pourraient représenter cette troisième équipe, avec Herro qui emmène ses talents à Brooklyn. Dans ce scénario, il faudrait voir quels joueurs des Nets iraient à Portland, mais on tient à dire tout de suite que Mikal Bridges – intouchable – n’en fera pas partie. Un deal à trois avec Brooklyn pourrait surtout permettre aux Blazers de récupérer encore plus de capital draft que dans un deal avec Miami uniquement, et tenter potentiellement le pari Ben Simmons…

Deuxième scénario : Portland oublie l’option Miami et négocie avec d’autres franchises pouvant offrir de meilleurs packages que le Heat. Plusieurs équipes ont déjà été citées par différentes sources : Clippers, Nets, Sixers, Celtics, Knicks ou encore Jazz voire même Spurs, clairement les contenders ne manquent pas. Le risque là-dedans ? Foirer la séparation avec l’un des trois meilleurs joueurs de l’histoire de la franchise, Lillard ayant vraiment les yeux rivés sur Miami aujourd’hui. C’est un risque car même si Dame ne jouera plus avec les Blazers, cela peut mettre à mal la réputation de la franchise par rapport à sa manière de traiter ses stars, ce qui n’est jamais bon pour faire du business à l’avenir.

While the Heat are still considered the only team that Damian Lillard is prepared to play for, the process could ultimately lead to other plausible scenarios.

The list of interested teams include the:

◽️Sixers

◽️Clippers

◽️Jazz

More from @sam_amick.https://t.co/TKcfu4NZsi

— The Athletic (@TheAthletic) July 2, 2023

Les prochains jours voire les prochaines heures devraient nous donner des indications supplémentaires sur le chemin emprunté par les dirigeants de Portland. Conseil d’ami : rester connecté, même si Elon Musk continuer de faire des siennes…

