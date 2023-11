Résumé de la nuit en NBA : Fred VanVleet climatise les Pelicans

Grosse nuit en NBA pour attaquer le week-end de la meilleure des façons. Du suspense de tous les côtés, quelques grosses perfs, on vous raconte ça dans le gros résumé maison.

Scores et stats de la nuit

Pistons – Sixers : 106-114 (stats)

: 106-114 (stats) Wizards – Hornets : 117-124 (stats)

: 117-124 (stats) Celtics – Nets : 121-107 (stats)

– Nets : 121-107 (stats) Rockets – Pelicans : 104-101 (stats)

– Pelicans : 104-101 (stats) Grizzlies – Jazz : 121-127 (stats)

: 121-127 (stats) Spurs – Wolves : 110-117 (stats)

: 110-117 (stats) Mavericks – Clippers : 144-126 (stats)

– Clippers : 144-126 (stats) Suns – Lakers : 119-122 (stats)

: 119-122 (stats) Kings – Thunder : 105-98 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Déjà 5 victoires de suite pour les Rockets et aucune vanne dans cette phrase. Merci Fred VanVleet pour les travaux en fin de match.

Les Celtics ont relancé la machine avec sérieux face aux Nets.

Les Sixers continuent de carburer avec une septième victoire de rang à Detroit malgré un bon Killian Hayes.

Victor Wembanyama a fait son match, mais les Spurs ont encore paumé.

Les Lakers ont retourné les Suns au terme d’un money time haletant.

Gordon Hayward qui retrouve son meilleur niveau, Mark Williams qui charbonne dans la raquette, la victoire. Les fans des Hornets retrouvent (un peu) le sourire.

Pas de D’Aaron Fox, pas de problème pour les Kings ! Victoire contre le Thunder et en prime Kevin Huerter a retrouvé son shoot.

Les Clippers version James Harden n’ont toujours pas gagné. Cette nuit, les Angelinos ont été ratatinés par les Mavs d’un grand Luka Doncic.

Encore une défaite pour les Grizzlies malgré un Desmond Bane héroïque et avec un Jaren Jackson Jr. qui a vu rouge en plein match. Taylor Jenkins a lui rhabillé les arbitres pour l’hiver en conférence de presse.

Les Français de la nuit

Victor Wembanyama vs Wolves : 29 points, 9 rebonds, 4 passes, 4 contres, 1 interception en 35 minutes

Rudy Gobert vs Spurs : 11 points, 10 rebonds, 1 passe, 1 interception en 34 minutes

Killian Hayes vs Sixers : 23 points, 6 passes, 5 rebonds, 2 interceptions en 39 minutes

Bilal Coulibaly vs Hornets : 10 points, 2 rebonds, 1 passes en 20 minutes

Théo Maledon vs Wizards : 4 points, 4 passes, 5 rebonds, 1 interception en 16 minutes

Nico Batum vs Pistons : 3 points, 3 passes, 3 rebonds, 1 interception en 26 minutes

Le highlight de la nuit :

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

#TTFL Top 30

Les classements

Les classements du In-Season Tournament

AFTER NIGHT TWO OF ACTION 🏆

The NBA In-Season Tournament Group standings 👀

Le programme de ce soir