NBA In-Season Tournament : le point sur les classements après la 2e journée

Cette nuit, la NBA s’est habillée avec sa nouvelle tenue : celle du In-Season Tournament. Deuxième journée de matchs aux États-Unis, et un petit point classement ce matin pour être au courant de l’avancement de la compétition. Si certaines équipes jouaient leur première rencontre dans le cadre de la compétition, d’autres ont eu l’opportunité de se rattraper après un départ raté. Qui s’en est bien sorti ?

Neuf rencontres, neuf heureux, neuf déçus mais aucune situation irrévocable pour le moment. Ces matchs du In-Season Tournament comptent certes pour le nouveau format de la compétition, mais aussi dans la régulière. Et cela donne deux fois plus de raisons aux joueurs de se la donner. Preuve en est la vaillante prestation des Pistons, qui ne sont pas passés loin de renverser des Sixers invincibles en ce moment. D’autres en revanche n’en ont pas grande chose à péter, et on pense bien aux Clippers pour ceux qui se posent la question. Cela donne aussi de gros scénarios, comme à Houston ou à Phoenix.

AFTER NIGHT TWO OF ACTION 🏆

The NBA In-Season Tournament Group standings 👀

📲: https://t.co/T2ytjrfB0m pic.twitter.com/bnPXRyuy7m

— NBA (@NBA) November 11, 2023

Pas d’équipe à 2-0, mais trois équipes à 0-2. Memphis en Poule Ouest A, le Thunder en Poule Ouest C, et les Wizards en Poule Est B. Attention, ça va finir en Europa League si le déclic n’est pas trouvé. Les Mavericks ont remis les pendules à l’heure face aux Clippers, les Celtics ont pris le taureau par les cornes et se lancent comme il faut. À noter que trois équipes (Raptors, Hawks, Magic) n’ont pas encore fait leurs débuts dans la compétition. La prochaine journée dédiée à la compétition devrait permettre de dégager des tendances, notamment en bas des classements. D’ici là, restez connectés !