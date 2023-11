Leur succès sur les Pistons cette nuit n’est assurément pas le plus beau match du début de saison des Sixers, mais il est la preuve que le collectif de cette équipe est bien rodé et surtout rigoureux. Detroit n’a pas abdiqué du match et malgré une entame assez brouillon, Philly a montré les muscles. Ça fait 7 à la suite !

Philadelphie est la ville de l’amour. L’amour symbolisé par la couleur du rouge. Passionnel, intense. Les voyants pourtant sont au vert dans la grande cité de Pennsylvanie. Et cela n’empêche pas le jeu des Sixers d’être intense et particulièrement beau à voir, des deux côtés du terrain. Même face à de vaillants Pistons – menés par un excellent Killian Hayes – qui n’ont jamais cédé la victoire à leurs adversaires du soir, les Sixers ont trouvé les ressources pour aller poursuivre la série d’invincibilité en cours.

how admin is sleeping tonight knowing we won seven in a row…

gn Sixers twitter! pic.twitter.com/bBY46PJxHX

— Philadelphia 76ers (@sixers) November 11, 2023

Oui, parce que l’entame du soir n’a pas été très bonne. L’état d’esprit semble être en cause. Laxisme, manque de sérieux dans le jeu de manière globale et Detroit en tête à la pause. C’est le duo étincelant depuis le début de la régulière, Joel Embiid – Tyrese Maxey, qui ramène ainsi progressivement l’équipe dans la partie. Le premier cité colle 33 pions, le second 29. Ça ne se marche pas sur les pieds, ça fait naviguer le ballon sans tomber immédiatement dans le piège du “donner la balle à Jojo et regarder”, et surtout, ça défend fort. Embiid parlait d’ailleurs d’absence d’égo dans ce groupe, c’est quelque chose qui se ressent fortement au travers du jeu. Le respect du basket, première condition du succès. Contre les Celtics, premier gros, gros test de la saison en termes d’adversité, les Sixers n’ont rien lâché malgré une fin de match tendue. Un symbole.

L’effet Nick Nurse est bien visible, l’arrivée de Nicolas Batum ajoute une arme non négligeable à l’heure de défendre dur sur un joueur un peu relou en face. En gros, un groupe qui vit bien et qui semble parti sur d’excellentes bases. Tout roule, grand soleil à la météo quotidienne. En espérant que ça dure, mais pas de raison que ça change.

Source : @Sixers