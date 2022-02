Les Sixers remportent le match de la nuit face à Memphis : pas de Joel Embiid ? Aucun problème, Tyrese Maxey gère la boutique

Incroyable match cette nuit au Wells Fargo Center, entre deux équipes ambitieuses et joueuses, et ce malgré l’absence côté Sixers de Joel Embiid, fraichement élu Joueur de la semaine à l’Est mais laissé au repos parce que ce doit quand même être lassant de planter 40 points quatre soirs par semaine. Un match qui nous aura d’ailleurs offert cinq minutes de rab, trop ienb, merci Ja Morant et ton choke sur la ligne, mais disons que vu la gueule de ta saison… absolument personne ne t’en veut. Allez, next, c’était trop cool.

Les stats maison du plat principal de cette nuit NBA c’est juste ici

Pas de Joel Embiid donc, mais puisque l’on va plutôt parler des présents… un trio d’arrières estampillés futur, auteur cette nuit d’un incroyable ballet. Desmond Bane et Ja Morant d’un côté, et on en connait un qui n’échouera finalement pas si loin que ça du All-Star Game cette année, et Tyrese Maxey de l’autre, décidément jamais aussi fort que lorsqu’on lui file les clés d’une boutique et c’est peut-être une sacrée indication pour l’avenir. Trois funambules donc, rejoints parmi les protagonistes les plus importants de ce match par les deux « remplaçants » naturels de Joel Embiid cette nuit : Tobias Harris, forcément plus responsabilisé, et… Andre Drummond, oh salut toi, comment tu vas ?

Pas exactement le match auquel on s’attendait donc et un départ canon des Sixers, Tobias Harris et Dede ouvrant le bal avant que T-Max nous offre ses premières accélérations. En face le duo Morant / Bane pose sa dizaine de pions en fin de premier quart mais ce sont bien les joueurs de Doc Rivers qui émargent déjà à quasiment 40 pions après douze minutes, ça part sur les chapeaux de roue et Kevin Huerter n’a rien à voir là-dedans. Les facteurs X et Y Isaiah Joe et Charles Bassey poussent même l’écart jusqu’à +15 en début de second quart mais les facteurs S et Z Steven Adams et Ziaire Williams font le tampon et au retour des titulaires une belle passe d’arme s’exécute entre Tyrese, Ja, Toby et Desmond, les Sixers gardant le cap à la mi-temps mais à l’orée d’une deuxième qui sent la poudre. Poudre qu’affectionne particulièrement la jeunesse du Tennessee car au troisième quart l’intégralité des puntos de Memphis sera inscrite par le trio de babys Ja Morant / Desmond Bane / Ziaire Williams, le deuxième cité lançant les hostilités et le premier prenant rapidement les choses en main en voyant un sophomore chauffer dans le camp adverse.

+4 pour entrer dans le dernier quart, les grands qui s’écharpent pendant que les petits soufflent, les Grizzlies qui resserrent leur défense mais George Niang et surtout Seth Curry font suffisamment péter le verrou pour garder Philly en tête, de très peu, pendant qu’Andre Drummond continue de jouer les Wilt Chamberlain de Super Wish. A 4 minutes de la fin Ja Morant remet les Oursons en tête mais Maxey lui répond dans la foulée, Matisse Thybulle s’emploie à gêner au mieux les deux zinzins de Memphis mais ce sont de sacrés clients dis-donc, et Ja Morant aura l’occasion de plier l’affaire à huit secondes de la fin en allant chercher un incroyable and one dans les poils d’épaule de Drummond. 111 partout, un lancer à mettre et on va au pieu, mais Ja craque sur la ligne, pas la première fois attention, et envoie tout le monde en overtime, après tout pourquoi pas parce qu’on passe un sacré bon moment en Pennsylvanie, enfin à Bourg-en-Bresse, enfin on se comprend.

La prolongation ? Desmond Bane et Ja Morant font absolument tout en attaque pour les Grizzlies et finiront avec respectivement 34 et 37 pions, donnent quatre points d’avance aux visiteurs avant que le vélociraptor Danny Green passe faire une bise à tout le monde avec un énorme three à 1,30 de la fin environ. Tyrese Maxey surprendra ensuite tout le monde en mobylettant une possession pour redonner un point d’avance à ces drôles de Sixers, avant que… Ziaire Williams n’échoue à zéro degré, échouant ainsi et aussi dans sa tentative d’être l’étonnant héros de la soirée, servi par un Ja Morant encore une fois bien défendu par la ville de Philly toute entière.

Rebond Sixers, Tyrese Maxey a 2000 à l’heure et un dernier lay-up pour la gagne bien qu’inutile, mais le symbole de ce match joué à 200% par Philly en l’absence de son candidat MVP. Le meneur termine avec 33 points à 13/23 au tir, 8 passes et 4 contres, Tobias Harris pose son 31/5/5 en toute discrétion, Andre Drummond claque un incroyable 16/23/5/2/3 à 8/11 au tir, et on en connait un qui a du apprécier de voir que les copains pouvaient se sortir les doigts en son absence. Vraie soirée de basket et de frissons, merci messieurs et à la prochaine.