NBA Top 10 : Keegan Murray a escaladé le mont Holmgren

Comme d’habitude, après une bonne nuit de matchs, petit détour vers le Top 10 pour voir les actions les plus folles des dernières heures. Et ce samedi matin, on est plutôt gâtés.

Les Clippers n’arrivent toujours pas à gagner un match avec James Harden mais au moins Kawhi Leonard fait le spectacle.

Cade Cunningham est un maestro, et Marvin Bagley III sait dunker le ballon.

Bradley Beal est officiellement de retour, demandez donc à Christian Wood.

Dillon Brooks pensait qu’il avait un lay-up tout fait, et puis Zion Williamson est arrivé.

Les Wizards sont toujours aussi nuls, mais hey ils sont dans le Top 10 !

Alperen Sengun est un magicien.

Quand Lonnie Walker IV se transforme en Kyrie Irving, ça donne ça.

Daniel Gafford nous fait presque croire que ça défend à Washington.

John Collins monte toujours aussi haut. Pauvre Bismack Biyombo.

Chet Holmgren s’est pris Keegan Murray dans la bouche, bienvenue en NBA !