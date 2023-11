Avant la pause de Thanksgiving demain, la NBA met les bouchées doubles ce soir : 14 matchs au programme, 28 équipes en piste, et de grosses affiches dans tous les sens ! Le sommeil attendra.

Le programme de la nuit :

1h : Hornets – Wizards

1h : Magic – Nuggets

1h30 : Hawks – Nets

1h30 : Celtics – Bucks

1h30 : Cavaliers – Heat

1h30 : Pacers – Raptors

2h : Rockets – Grizzlies

2h : Wolves – Sixers

2h : Pelicans – Kings

2h : Thunder – Bulls

2h : Spurs – Clippers

4h : Suns – Warriors

4h : Blazers – Jazz

4h30 : Lakers – Mavericks

Les matchs à ne pas rater : Celtics – Bucks et Wolves – Sixers

C’est l’énorme choc de la nuit. Un choc tellement attendu qu’on en a même fait une preview maison que vous pouvez retrouver juste ici. Inutile donc de s’attarder sur cette affiche, d’autant plus qu’il y a en d’autres qui méritent quelques lignes.

On pense tout particulièrement à ce Wolves – Sixers qui oppose deux des équipes les plus solides du début de saison. Le leader de l’Ouest d’un côté, le troisième de l’Est de l’autre, autant dire que ça va nous offrir un vrai combat poids lourds. Minnesota est toujours invaincu à domicile cette saison mais évoluera sans Jaden McDaniels, blessé. Quant aux Sixers, ils ont remporté quatre matchs sur cinq en déplacement, et compteront une nouvelle fois sur leur duo Joel Embiid – Tyrese Maxey pour essayer d’exploser l’une des meilleures défenses NBA.

Mais aussi…

La jeune équipe bien kiffante du Magic qui rencontre les champions en titre de Denver.

Hawks – Nets pour ceux qui aiment le ventre mou de la Conférence Est.

Cleveland a battu coup sur coup Denver et Philly sans Donovan Mitchell. Miami prochaine victime ?

Les retrouvailles entre Dillon Brooks et les Grizzlies.

Vous voulez voir la différence entre la meilleure attaque NBA et l’une des pires ? Regardez Pacers – Raptors.

Pelicans – Kings, le rematch. Réaction attendue de Sacramento après la taule de l’autre jour.

Kevin Durant face à Stephen Curry et son ancienne équipe des Warriors, toujours un événement.

LeBron James et Anthony Davis face à Luka Doncic et Kyrie Irving, comment ne pas mater ?

Les Français de la nuit

Victor Wembanyama face aux Clippers, attention à ne pas prendre une nouvelle branlée.

Si c’est le cas, peut-être qu’on verra Moussa Diabaté et Sidy Cissoko.

Théo Maledon et les Hornets face aux Wizards de Bilal Coulibaly. Ce dernier est sur une bonne dynamique, tandis que Théo commence à enchaîner les DNP.

Gros challenge pour Rudy Gobert face à Joel Embiid. Il croisera aussi la route de Nicolas Batum.

Si le Thunder explose les Bulls (pas impossible), on verra peut-être Olivier Sarr sur le parquet. Probablement pas d’Ousmane Dieng par contre, lui qui a récemment joué en G League.

Rayan Rupert a fait quelques apparitions avec les Blazers ces derniers temps, on espère le voir face au Jazz.

Et en G League ?