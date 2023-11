Chet Holmgren avait annoncé qu’il rejoindrait le club du 50-40-90

Excellent en ce début de saison, Chet Holmgren participe grandement aux très bons résultats du Thunder sur ce premier mois de compétition. Le numéro 2 de la Draft 2022 brille notamment par son incroyable efficacité offensive… qu’il avait annoncée il y a un an et demi.

Nous sommes en mai 2022. La Draft NBA approche et Chet Holmgren fait partie des favoris pour être le premier choix. Sur le plateau de NBA Today, le futur joueur du Thunder n’a pas peur d’afficher ses ambitions. Il déclare notamment : “Je pense que je peux être membre du club du 50-40-90.”

Nous sommes aujourd’hui le 22 novembre 2023, et voici les pourcentages de Chet Holmgren en NBA :

56,5% au shoot

46% à 3-points

90,7% aux lancers-francs

C’est ce qu’on appelle “joindre le geste à la parole”.

Le club du 50-40-90 (50% au tir, 40% à 3-points, 90% aux lancers-francs), c’est celui qui regroupe les shooteurs d’élite de la NBA. Voici quelques-uns de ses membres : Kevin Durant, Stephen Curry, Steve Nash, Larry Bird, Dirk Nowitzki, Reggie Miller. Tous ces gars-là ont réalisé au moins une saison complète en 50-40-90.

Avec ses stats du début de saison, Chet Holmgren est bien parti pour s’ajouter à cette liste hyper prestigieuse. S’il parvient à tenir la distance sur l’ensemble des 82 matchs (pas une mince affaire), il deviendra le tout premier rookie à intégrer le club. Et cela lui donnerait un argument de choix dans la course au Rookie de l’Année face à Victor Wembanyama, course que Chet domine actuellement au vu des difficultés rencontrées par Wemby aux Spurs.

Chet Holmgren showcased his potential with a career night in a thrilling OT win over the Warriors 😤

🔥 36 PTS (career-high)

🔥 10 REB

🔥 5 AST

🔥 63% FG pic.twitter.com/gDvBKbQieh

— NBA (@NBA) November 19, 2023

Entouré d’excellents créateurs (Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey) et intégré dans un collectif hyper solide, Chet Holmgren impressionne de plus en plus à Oklahoma City. Et dire que ce n’est que le début…