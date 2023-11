Chet Holmgren vient de débouler dans la salle de la hype en fracassant la porte. Déjà très efficace depuis le début de saison, le rookie du Thunder et principal rival de Wemby a été ÉTINCELANT hier face aux Warriors et a sorti le plus gros matchs de sa jeune carrière.

On a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de Victor Wembanyama depuis le début de l’année la saison. On avait notamment beaucoup parlé de son match à 38 points face aux Suns, établissant par la même occasion toutes sortes de comparos aves quelques gloires passées et/ou actuelles (Shaq, Jordan, KD, LeBron…). C’est normal et on va continuer de le faire, car Vic est Français mais, surtout, car Vic le vaut bien. Mais cette nuit, une fois n’est pas coutume c’est de son rival le plus proche d’un point de vue individuel dont on a le plus parlé.

Chet Holmgren, 21 ans, 2m16 et intérieur titulaire du Thunder. Chet Holmgren, principal concurrent de Victor Wembanyama dans la course au trophée de Rookie de l’année. Chet Holmgren, la Licorne qui veut faire face à l’Alien.

La nuit dernière ? Chet est donc officiellement né aux yeux de la planète NBA. Non pas que son début de saison fut discret voire timide, très loin de là, mais CE MATCH, à San Francisco, au Chase Center, face aux Warriors, ce match-là restera écrit en gras dans ce chapitre 1.

36 points à 14/22 au tir dont 2/5 du parking et 6/7 aux lancers, 10 rebonds, 5 passes, 2 steals et 2 contres en 37 minutes

Des tirs de loin, dans le périmètre, des coupes efficaces, du post-up, des fadeaways, de la course sur jeu rapide, une grosse présence en défense, près ou loin du ballon, et un tir de maboule pour envoyer tout le monde en prolongation, sur la tête d’un Andrew Wiggins qui pensait avoir donné la win aux Warriors quelques secondes auparavant.

Cette nuit Chet Holmgren n’a pas seulement montré l’étendue de son talent, il a aussi posé une masterclass de pivot moderne, que peu de joueurs peuvent aujourd’hui proposer en NBA, peu importe l’âge.

Porté par son rookie mais également par le fantastique Shai Gilgeous-Alexander (40 points à 18/29 au tir, 7 rebonds, 6 passes, 2 steals et 2 contres !), le Thunder s’est finalement imposé en terre californienne, à l’issue d’un match qui restera peut-être comme le plus beau du début de l’ère Thunder 3.0, ni plus ni moins. Et si Stephen Curry était de retour après une semaine off, il a pris de plein fouet hier la fougue de cette jeunesse… si spéciale, et ce matin les Warriors sont aux antipodes de la joie d’OKC puisque Golden State reste sur six défaites de suite.

Chet Holmgren showcased his potential with a career night in a thrilling OT win over the Warriors 😤

🔥 36 PTS (career-high)

🔥 10 REB

🔥 5 AST

🔥 63% FG pic.twitter.com/gDvBKbQieh

— NBA (@NBA) November 19, 2023