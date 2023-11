Alors que la nuit de vendredi a été bien animée, ce soir c’est un peu plus chill avec “seulement” six matchs au programme. Six matchs, mais un duel entre Giannis Antetokounmpo et Luka Doncic qui risque d’envoyer du bois.

Le programme de la nuit :

0h : Hornets – Knicks

1h : Pelicans – Wolves

2h : Bulls – Heat

2h : Bucks – Mavericks

2h : Spurs – Grizzlies

2h30 : Warriors – Thunder

Le match à ne pas rater : Bucks – Mavericks

Giannis Antetokounmpo et Luka Doncic sur le même parquet, forcément c’est immanquable. Le premier accueille le second à Milwaukee dans un match qui oppose deux équipes figurant sur le podium de leur conférence respective. Les Bucks (8 succès – 4 défaites) restent sur trois victoires de suite après un retard à l’allumage en début de saison, tandis que les Mavericks ont bien géré leur départ (9 victoires en 12 matchs). Giannis vs Luka, deux bonnes dynamiques, et en plus Damian Lillard et Kyrie Irving qui s’affrontent à la mène, franchement ça ne peut que faire des étincelles.

Mais aussi…

LaMelo Ball va tenter de continuer ses cartons face aux Knicks, cinquième défense NBA.

Anthony Edwards et les Wolves voudront se relancer à la Nouvelle-Orléans.

Les Bulls s’enfoncent, le Heat est sur sept victoires de suite, normalement ça sera vite réglé.

Spurs – Grizzlies, le duel des nuls à l’Ouest. Heureusement qu’il y a Victor Wembanyama hein.

Rematch Warriors – Thunder après la raclée d’OKC il y a quelques jours. Pas de Draymond Green mais peut-être le retour de Stephen Curry. C’est le seul espoir pour Golden State.

Les Français de la nuit