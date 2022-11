Petite nuit mais nuit quand même, les Pistons vont se foutre sur la gueule avec les Knicks comme si quelqu’un regardait le match, et Portland tentera de conserver son bilan positif face aux Clippers, quand tout le monde dormira déjà.

# LE PROGRAMME

1h : Pistons – Knicks

1h30 : Mavericks – Warriors ( en direct sur BeIN Sports 3 )

) 4h : Blazers – Clippers

# À NE PAS MANQUER

1h30 : Mavericks – Warriors : aucun blessé à Dallas, seulement Andre Iguodala à Golden State, et un immense affrontement entre les 11e et 8e de la Conférence Ouest. Du Stephen Curry, du Klay Thompson, du Luka Doncic, du Draymond Green, du Christian Wood… tout ce dont on a besoin pour passer une belle nuit de basket, les yeux rivés sur un seul écran, la tête inquiète pour la dynamique du perdant : les Warriors vont mieux avec trois succès de rang (serait bête de tout foirer), alors que les Texans sont sur quatre défaites consécutives. Formes inversées, mais sait-on jamais, avec un grand Louka (« seulement » 24 et 27 points sur ses deux derniers matchs.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Pistons contre Knicks, puisse Killian Hayes claquer son 3e match de suite à au moins 16 points et 8 assists.

On ne sait pas encore si Jaden Ivey sera de la partie, pendant que Cade Cunningham est toujours out (et pour encore longtemps).

Evan Fournier n’a pas joué depuis sept matchs : huitième ce soir ?

Blazers – Clippers, sans Kawhi Leonard, Paul George et Damian Lillard.

Les vieux commencent à flétrir.

La fièvre NBA du lundi soir est bel et bien de retour avec 10 matchs au programme. Des chocs aux quatre coins du pays (non) et de sacrés artistes en piste, on devrait se régaler alors rendez-vous dès 1h pour le début des hostilités.