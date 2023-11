La saison NBA a repris ses droits, alors nous on reprend les bonnes habitudes avec le retour du récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

La NBA a demandé à LaMelo Ball de cacher son tatouage “LF” situé près de son oreille gauche. La raison ? C’est une référence à sa marque de vêtements (LaFrancé, basé sur son deuxième prénom LaFrance), et la Ligue interdit les joueurs d’exposer des logos d’ordre commercial sur leur corps. (Source : ESPN)

Draymond Green s’est excusé auprès de ses coéquipiers des Warriors après l’incident face aux Wolves de Rudy Gobert, qui lui vaut actuellement une suspension de cinq matchs. Les excuses c’est bien, mais comme dirait un certain Laurent Blanc : “Avant de s’excuser, il faut réfléchir à ce que l’on fait”. (Source : The Athletic)

Alex Len sera absent 6 à 8 semaines à cause d’une grosse entorse à la cheville. (Source : RealGM)

Toujours au rayon des blessures, R.J. Hampton (Heat) pourrait rater plusieurs semaines à cause d’un bobo au genou. (Source : Sun-Sentinel)

Mikal Bridges a vu son maillot être retiré par l’université de Villanova. Il a joué pour les Wildcats entre 2015 et 2018, remportant notamment deux titres de champion national.

