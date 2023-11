Souvent blessé depuis le début de saison, Devin Booker est de retour sur les parquets et avec lui, les Suns ont retrouvé le chemin du succès. L’arrière star a notamment distribué 15 caviars la nuit dernière à Utah pour guider Phoenix vers la win aux côtés d’un grand Kevin Durant. Qui a dit qu’il manquait un meneur à Phoenix ?

24 points, 15 passes décisives (record en carrière), le tout pour seulement une balle perdue.

Face au Jazz vendredi soir, Devin Booker a joué une partition presque parfaite. Mais pas dans le style qu’on lui connaît, à savoir celui d’arrière à la Kobe Bryant qui martyrise les défenses à travers ses énormes talents de scoreur. Non, le Devin Booker qu’on a vu la nuit dernière, c’est celui qui fait avant tout jouer les autres à travers ses qualités sous-estimées de playmaker.

“Devin Booker est l’un des meilleurs arrières de la NBA et désormais il joue comme un meneur. Il continue de scorer tout en distribuant 15 passes pour seulement un turnover.” – Frank Vogel (via ESPN)

Devin Booker dished out a career-high 15 AST in the @Suns West Group A win tonight 🤝🏆

24 PTS, 4 REB, 15 AST pic.twitter.com/AerOxker8h

Les Suns ont démarré leur saison 2023-24 sans meneur de jeu de métier. Parce que quand vous avez Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal dans votre effectif, ça ne semble pas indispensable. Le problème, c’est que les deux derniers ont passé plus de temps à l’infirmerie que sur les parquets depuis le début de saison. Résultat : KD s’est retrouvé un peu isolé, il a dû prendre plus de responsabilités au niveau du playmaking tout en jouant 37 minutes par soir, et l’attaque des Cactus a connu de gros trous d’air (notamment dans les quatrièmes quart-temps).

Le retour de Devin Booker en milieu de semaine a arrangé tout ça.

“Il est incroyable. C’est ce que j’attends de lui sur le parquet. Il était en jambes, il met du rythme, et c’est ce dont on a besoin. Cela fait du bien d’avoir à nouveau notre meneur de jeu.”

Les mots de Kevin Durant, après la victoire contre Minnesota mercredi, symbolisent bien l’impact de Booker. Et la performance XXL de ce dernier à Utah a servi de confirmation. Alors que Bradley Beal – annoncé comme le “meneur” en début de saison – est à nouveau blessé, Point Book fait étalage de son playmaking, dont il avait déjà donné un aperçu hyper intéressant sur la grande scène des Playoffs la saison dernière. De quoi donner un énorme coup de boost à l’attaque de Phoenix (plus de 130 points lors des deux derniers matchs), inarrêtable derrière son duo Booker – Durant.

Kevin Durant: 38/9/9

Devin Booker: 24/15/4

Only two turnovers combined. The Suns offense is ludicrous with these two on the floor together. pic.twitter.com/17w3y4Z3ZR

— Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) November 18, 2023

Salué par son coach Frank Vogel pour son leadership et sa volonté de prendre les rênes de l’équipe, Devin Booker peut aujourd’hui faire la diff’ autant à travers ses points que ses passes. Une double menace qui peut vite faire perdre les pédales aux meilleures défenses NBA (comme les Wolves). Surtout au vu du niveau actuel de Kevin Durant à ses côtés.