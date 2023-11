Russell Westbrook, joueur imparfait mais coéquipier exemplaire

Pour la première fois de la saison, Russell Westbrook a démarré la rencontre depuis le banc la nuit dernière. Vendredi, Brodie avait en effet décidé de se sacrifier pour aider les Clippers version James Harden à trouver un meilleur équilibre. Un sacrifice qui a aidé Los Angeles à battre Houston mais qui montre surtout le mindset exemplaire de Russell Westbrook depuis son arrivée chez les Clips.

On peut dire beaucoup de choses sur Russell Westbrook.

On peut parfois le critiquer pour ses choix offensifs. On peut pointer du doigt ses grosses limites à 3-points qui plombent le spacing de son équipe. On peut souligner les déchets dans son jeu et les difficultés à faire évoluer son basket en même temps qu’il prend de l’âge. Mais s’il y a une chose qu’on ne peut pas reprocher à Brodie, c’est son intégrité en tant que coéquipier.

Hier, alors que les Clippers restaient sur cinq défaites en cinq matchs depuis le transfert de James Harden, Russell Westbrook a tout simplement demandé à sortir du banc.

Ancien MVP, multiple All-Star, meilleur scoreur et passeur NBA en son temps, Westbrook a laissé son ego de côté pour offrir un début de solution à des Clippers en grosse galère. Une décision saluée à ClipperLand, décision qui a en fait été prise au cours des deux jours ayant suivi la défaite de Los Angeles à Denver mardi.

D’après le Los Angeles Times, Russell Westbrook a envoyé un message à son coach Tyronn Lue mercredi pour lui dire qu’il est “prêt à tout” pour aider les Clippers à trouver le droit chemin. Le lendemain, avant l’entraînement, le joueur et son entraîneur ont ainsi discuté en privé, assez longtemps pour manquer le début de la séance. Devant les galères de l’équipe, devant les difficultés de James Harden à trouver sa place aux côtés de Kawhi Leonard, Paul George et Russ, ce dernier est arrivé à la conclusion que la meilleure chose à faire était de laisser sa place dans le cinq.

Terance Mann, nommé titulaire en tout début de saison (avant sa blessure) et désireux d’avoir plus d’impact, a ainsi été nommé titulaire. Et Russell Westbrook a enfilé le maillot des remplaçants pour l’entraînement du jour.

Russell Westbrook n’était pas obligé de prendre une telle initiative. Après tout, Brodie a été exemplaire depuis son arrivée aux Clippers en février dernier. Son leadership, son altruisme et son intensité ont souvent été salués par Coach Lue, qui comptait beaucoup sur lui en début de saison pour mettre du rythme à l’attaque californienne. Russ avait construit de bons automatismes, notamment avec Kawhi, Ivica Zubac et surtout Paul George. Bref, il remplissait bien la part de son (faible) contrat.

Et puis le transfert de James Harden est venu chambouler beaucoup de choses.

Il aurait été très légitime pour Westbrook de rester campé sur ses positions. Il aurait été légitime pour Russ de tirer la tronche en voyant ses minutes ainsi que ses responsabilités se réduire, et James Harden prendre sa place sur le parquet dans les fins de match serrées. Surtout quand on sait que Westbrook a signé un tout petit deal (8 millions sur deux ans, avec une player option) cet été. Mais quand Russ dit qu’il est prêt à tout pour aider l’équipe à gagner, qu’il est prêt à tout pour gagner son premier titre NBA dans la ville où il est né, ce ne sont pas des paroles en l’air.

“Cela demande beaucoup de sacrifier comme il l’a fait, pour nous aider à tester de nouvelles choses. Je ne peux que saluer sa mentalité et son leadership.” – Paul George

La notion de sacrifice, tant mise en avant par Tyronn Lue depuis l’arrivée de James Harden, a été reçue 5/5 par Russell Westbrook. Pas sûr que ce soit le cas de tout le monde dans le vestiaire des Clippers (on ne vise personne…) mais cette fois-ci, on ne pourra pas pointer du doigt Brodie si le projet de Los Angeles ne prend pas comme c’était le cas chez les Lakers.

Alors bien sûr, c’est désormais de la responsabilité de Russell Westbrook de faire ce qu’il faut pour assumer au mieux son rôle de Sixième Homme. On verra comment il va s’adapter, comment il sera utilisé, et comment il trouvera sa place (ou pas d’ailleurs) dans cette nouvelle version des Clippers. Lors de la victoire contre Houston la nuit dernière, Russ a joué seulement 17 minutes pour 8 points, 3 rebonds, 2 passes et 2 turnovers à 2/9 au tir. Individuellement comme collectivement, c’était mitigé mais au moins ça a permis à Harden, Leonard et George de jouer leur meilleur match ensemble (plus de 20 points pour les trois) et aux Clippers d’enfin briser leur terrible série.

Un vrai pas dans la bonne direction donc. Et rien que pour ça, les Clips peuvent dire merci à Russell Westbrook.

