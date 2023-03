En s’inclinant sur le parquet des Warriors la nuit dernière, les Clippers ont enchaîné une quatrième défaite consécutive. La bande de Tyronn Lue n’a toujours pas gagné le moindre match depuis la trêve du All-Star Break et les doutes s’accumulent concernant l’équipe de Los Angeles, qui est tombée à la septième place de l’Ouest (bilan global de 33 victoires – 32 défaites).

C’est l’image qu’on retient de la défaite des Clippers sur le parquet des Warriors jeudi soir. Draymond Green qui laisse Russell Westbrook volontairement ouvert, bien conscient que ce dernier ne représente aucune menace au niveau du tir extérieur. Une tactique payante pour Golden State, Russ terminant avec un 0/5 à 3-points (3/12 au tir) et Los Angeles n’inscrivant que 91 unités au total.

En voyant ça, ce serait facile de pointer du doigt Russell Westbrook et lui faire porter le chapeau par rapport aux galères actuelles des Clippers. Après tout, l’équipe de Los Angeles tournait plutôt bien avant son arrivée le 22 février dernier (10 victoires en 14 matchs avant le All-Star Break), et elle n’a toujours pas gagné le moindre match depuis. Comme prévu, il plombe le spacing de l’équipe sur certaines séquences, perd beaucoup de ballons (4,3 par match en 30 minutes de jeu sur les quatre premiers matchs), et oblige Ty Lue à mettre en place des petits lineups dont les adversaires peuvent profiter à l’intérieur. Mais le problème des Clippers est aujourd’hui bien plus profond qu’un problème Westbrook, qui pour tous ses défauts amène également son playmaking, son énergie et une menace en transition.

Le vrai problème avec les Clippers, c’est qu’on est non seulement devant une équipe qui se cherche encore basketballistiquement parlant, mais qui surtout n’évolue pas avec le sentiment d’urgence nécessaire pour répondre aux grandes ambitions affichées par la franchise. C’est Paul George lui-même qui l’a dit après la défaite face aux Warriors hier, tandis que le coach Tyronn Lue a pointé du doigt le manque de résilience de ses troupes, habituées à se faire remonter au score en ce moment et victimes d’un terrible… 70-35 en deuxième mi-temps contre Golden State.

“On doit être plus solides mentalement. Point barre. […] Je m’en fous des shoots ratés, ça arrive. Pareil pour les turnovers, mais vous ne pouvez pas lâcher. Il faut qu’on soit plus solides et qu’on ait une mentalité nous permettant de réagir quand les choses vont mal.”

Manque de résilience et manque de cohésion collective des deux côtés du terrain, forcément ça ne fait pas bon ménage.

After blowing another double-digit lead in sudden fashion, Paul George says Clippers’ urgency can be better. Ty Lue: “We got to be mentally tough, strong, can’t give in, got to be tougher. I’m confident we have a good team and they have to be the same way” https://t.co/B9vQy4cK2f

Nous sommes aujourd’hui au début du mois de mars, soit la période où les candidats sérieux au titre NBA sont censés trouver leur rythme de croisière et peaufiner leurs automatismes. Les Clippers en sont bien loin actuellement.

Les différents changements réalisés au cours du mois de février – principalement l’arrivée de Russell Westbrook – ont perturbé le semblant de rythme trouvé avant la trêve du All-Star Break, Tyronn Lue tâtonnant notamment avec ses rotations au cours des derniers matchs (cf. l’utilisation de Terance Mann, placé sur le banc malgré ses belles performances en tant que meneur titulaire début février).

Mais les galères actuelles des Clippers sont aussi le résultat de plusieurs mois, et même d’années, de manque de constance en saison régulière. Entre load management, irrégularité dans l’intensité et manque de rythme sur le plan purement collectif, l’équipe de Los Angeles n’a jamais vraiment construit de bonnes habitudes pour se préparer en vue des grandes échéances du printemps. Certes les Playoffs sont la priorité de la franchise, mais pour briller en Playoffs il faut mettre en place des bases solides en régulière. Et ça vaut pour tout le monde, même des formations aussi talentueuses et profondes que les Clippers.

As has become abundantly clear since a four-game losing streak began, the @LAClippers’ challenges are not limited to finding the best uses for Russell Westbrook.

The urgency “could be better,” Paul George said after last night’s loss to Golden State.https://t.co/LQWccKtWoZ

— L.A. Times Sports (@latimessports) March 3, 2023